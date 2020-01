Sindicalistii din Invatamant critica "descinderea" ministrului Educatiei la Ialomita: Corect era daca avea o discutie cu invatatoarea dupa ore

"Pedagogic nu se face asa!"

"Legea trebuie respectata de toata lumea"

Regretele ministrului

Ziare.

com

"In data de 14 ianuarie, ministrul Educatiei si Cercetarii, doamna Monica Anisie, insotita de reprezentanti ai mass media, a vizitat doua unitati de invatamant din judetul Ialomita, obiectivul principal fiind, conform celor afirmate de doamna ministru, de a vedea la fata locului o parte a problemelor cu care se confrunta invatamantul din Romania.Este de apreciat faptul ca doamna ministru a luat legatura si cu primarii acelor localitati, solicitandu-le sa urgenteze constructia acestor toalete si sa gaseasca bani pentru a se deconta naveta cadrelor didactice.Problemele gasite in teren, in urma controalelor, sunt lucruri semnalate de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant constant, de ani de zile, insa au fost ignorate.", sustin reprezentantii FSLI.Acestia subliniaza insa ca "descinderea" ministrului educatiei in sala de clasa, argumentata de faptul ca a auzit-o pe doamna invatatoare tipand la un elev si mustruluirea acesteia in fata elevilor si a camerelor de filmat "a creat o stare de indignare justificata in randul cadrelor didactice si nu numai"."Asta pentru ca multe cadre didactice din Romania s-au simtit in ipostaza neplacuta in care a fost doamna invatatoare si au privit gestul ministrului ca pe unul de imagine in fata opiniei publice. Pedagogic nu se face asa! Chiar daca doamna invatatoare a folosit un ton mai ridicat, corect era daca doamna ministru avea o discutie cu acest cadru didactic, dupa terminarea orei si nu in fata elevilor.Ceea ce trebuie sa stie si sa respecte cei care fac astfel de controale in unitatile de invatamant, fie ca sunt inspectori scolari, inspectori scolari generali sau ministri este ca, in conformitate cu prevederile art. 272 din Legea educatiei nationale:", se mentioneaza in comunicat.Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant precizeaza ca "nu sprijina nicio forma de derapaj in unitatile de invatamant, fie ca acesta este facut de un cadru didactic la ore, fie ca este realizat de un ministru aflat intr-un control".Sindicalistii sustin ca legea trebuie respectata de toata lumea si asteapta din partea ministrului Educatiei si Cercetarii un rezultat public al acestor verificari care vor avea loc si in alte unitati scolare, dar si masuri concrete de rezolvare a problemelor cu care se confrunta educatia din Romania.In aceasta dimineata, Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat ca regreta interactiunea cu cadrele didactice din Ialomita.