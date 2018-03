Ce spune Monica Macovei dupa ce Dragnea a dat-o ca exemplu de persoana care defaimeaza Romania

Ziare.

"Nicio lege antidefaimare inventata de Dragnea nu va putea sterge un adevar, si anume: Dragnea este condamnat definitiv pentru frauda electorala, trimis in judecata intr-un alt dosar si este cercetat pentru frauda cu bani europeni acum, peste 21 milioane de euro, investigatie pornita de OLAF", a spus Monica Macovei intr-o interventie telefonica pentru Digi24."Sigur, adevarul produce insomnii politicienilor cu probleme penale, asa ca eu voi continua sa spun adevarul si ma bucur ca le produc insomnii", a adaugat Macovei."Ei vor sa scape de dosare penale si sa nu fie anchetati si eventual condamnati. Ei sunt cei care isi pierd demnitatea si respectul, pentru ca sunt la putere. Ei sunt cei care defaimeaza tara si care ne mint. (...) De exemplu, ceea ce spun eu este ca domnul Dragnea e un infractor. Ce inseamna asta? Poate insemna multe, dar el e si condamnat si anchetat si trimis in judecata. Ori el acum se suprapune tarii si spune despre cei care defaimeaza Romania. Nu, eu nu defaimez Romania, eu imi apar tara, dar el se pune in pozitia de a fi tara. 'Eu sunt tara, eu sunt statul' - asta inseamna o anumita doza de a fi subjugat de putere, pentru ca puterea iti ia mintile cateodata si daca eu spun ca el e condamnat penal, il supara. Sigur, il supara probabil, dar il priveste pentru ca el a comis infractiunea si el este condamnat", a mai precizat Monica Macovei."Tara nu este Dragnea, asta vreau sa spun. Tara sunt oamenii din tara si oamenii deocamdata sunt furati, protestatarii sunt in strada - ca parca si ei au defaimat tara daca ne aducem aminte", a subliniat europarlamentarul.Ea a mai afirmat ca o astfel de lege ar duce tara intr-o "perioada de dictatura"."Ne duce intr-o perioada de dictatura, de gen Stalin, in care daca critici sau daca insulti sau spui adevarul despre o persoana care e la conducerea tarii, asa cum e Dragnea, inseamna ca tu critici sau insulti tara. Pe vremuri, sub comunism, in timpul lui Ceausescu aveam o infractiune in Codul Penal: 'ofensa adusa autoritatii' si de cate ori spuneai ceva despre un inalt demnitar al statului comunist era considerata acea afirmatie drept o insulta impotriva autoritatii statului. Statul e ceva abstract", a conchis europarlamentarul.Reactia lui Macovei vine in contextul in care, luni seara, Liviu Dragnea a declarat ca PSD va promova o lege care sanctioneaza persoanele care defaimeaza tara, "gen Macovei si alti europarlamentari" "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman, tarii in ansamblu, sa poata sanctiona acest lucru, pentru ca acesti oameni, gen Monica Macovei si alti europarlamentari, care mint despre propria tara, care defaimeaza propria tara, aduc foarte multe deservicii. Noi din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect si nu castigam nimic in schimb", a afirmat Dragnea, luni seara.A.D.