Niciun stat UE nu a acceptat extradari cerute de regimul Erdogan. Ce va face Romania?

"Regimul dictatorial al lui Erdogan, care de 2 ani de zile incalca sistematic drepturile omului, arestand judecatori, profesori, jurnalisti si alte zeci de mii de persoane care au criticat regimul, a emis un mandat de extradare in cazul ziaristului turc Kamil Demirkaya., inclusiv Albania, care nu este in UE, a refuzat recent o astfel de cerere", a notat Macovei pe Facebook.Ea aminteste ca tara noastra s-a angajat sa aplice si sa respecte mai multe conventii internationale, printre care Conventia europeana de extradare, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si Conventia impotriva torturii si altor pedepse si tratamente cu cruzime, inumane sau degradante."Romania s-a angajat sa aplice si sa respecte mai multe conventii internationale care sunt foarte clare:1. Conventia europeana de extradareArticolul 3 - Infractiuni politiceAlin.1: Extradarea nu se va acorda, daca infractiunea pentru care este ceruta este considerata (...) infractiune politica.2. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneArticolul 19 - Protectia in caz de stramutare, expulzare sau extradareAlin. 2: Nimeni nu poate fi stramutat, expulzat sau extradat catre un stat unde exista un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.3. Conventia impotriva torturii si altor pedepse si tratamente cu cruzime, inumane sau degradanteArticolul 3Alin. 1: Nici un stat parte nu va expulza, nu va reintoarce, nici nu va extrada o persoana catre un alt stat in care exista motive serioase de a crede ca acolo ea risca sa fie supusa la tortura.Alin. 2: Pentru a stabili daca exista asemenea motive, autoritatile competente vor tine seama de (...) existenta, in statul vizat, a unui ansamblu de violari sistematice ale drepturilor omului, grave, flagrante sau de proportii", a explicat Monica Macovei in postare De asemenea, si deputatul Matei Dobrovie a comentat in mediul online acest caz."Oare ce i-a dat Erdogan lui Dragnea ca sa-l primeasca la schimb pe Kamil Demirkaya, ziarist turc stabilit de doi ani impreuna cu familia sa in Romania? Coruptii din Romania sunt dispusi sa negocieze orice, chiar si viata unui om nevinovat. Este o incalcare grava a drepturilor omului si a libertatii presei. Ca deputat al Romaniei solicit oprirea imediata a oricarui demers de extradare a ziaristului! Asa ceva este inacceptabil intr-o tara UE!Oamenii acestia vanati de Erdogan sub acuzatia ca fac parte din statul paralel - sintagma preluata si de Dragnea pentru a-si desemna criticii si adversarii politici - sunt ziaristi sau profesori, iar odata ajunsi in Turcia sunt inchisi fara niciun proces, se presupune ca unii sunt chiar torturati. Turcia nu mai este o tara democratica sub conducerea lui Erdogan, drepturile cetatenilor sunt la cheremul sau, iar Romania nu trebuie sa ajute un dictator sa isi persecute cetatenii, asa cum facea si Ceausescu. Am mai spus-o: Dragnea il ia pe Erdogan drept model, dar este deja prea mult!", a afirmat, printre altele, Dobrovie tot pe Facebook La randul sau, presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere liderului PSD Liviu Dragnea "sa nu o lase" pe Viorica Dancila sa il extradeze pe ziarist."Liviu,Chiar daca Erdogan este unul dintre modelele tale, NU o lasa pe Vasilica sa-l extradeze pe jurnalistul turc sacalilor de la Ankara. Nu a facut nimic, poate doar a uzat de drepturile sale fundamentale. Iti reamintesc, chiar si potrivit Constitutiei Romaniei, libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. De asemenea, cenzura de orice fel este interzisa.Stiu, urasti aceste drepturi fundamentale, dar nu trimite la moarte un om care doar si-a facut datoria", a notat Tomac pe reteaua sociala Curtea de Apel Bucuresti a amanat, joi, pentru 14 decembrie decizia in cazul cererii autoritatilor turce privind extradarea jurnalistului Kamil Demirkaya.A.D.