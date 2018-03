O noua provocare pentru Uniunea Europeana - protejarea jurnalistilor incomozi. In sase luni, doi dintre ei au fost ucisi

Legatura dintre mafioti si guvern

Coruptia ucide

Precedentul Malta

Misiunea Parlamentului European

Procurorul european

Ziare.

com

Acesta impreuna cu prietena lui Marina Kusnirova (foto) au fost gasiti impuscati in apartamentul lor din localitatea Velka Malka situata in apropierea capitalei Bratislava.Jan Kuciak lucra pentru cel mai mare site de stiri din Slovacia, Aktuality.sk , aflat in proprietatea companiei germane de presa Axel Springer. De asemenea colabora cu Centrul Ceh pentru Jurnalismul de Investigatie, Investigative Reporting Project Italy, dar si cu reteaua de jurnalisti din Proiectul de Investigare a Crimei Organizate si a Coruptiei. Ancheta la care lucra nu a fost finalizata, dar a fost publicata de catre site-ul Actuality.sk, iar in ea, jurnalistul prezenta legaturile dintre mafia italiana Ndrangheta si guvernul slovac.Afacerile investigate se refereau la modalitatea prin care membri ai sindicatului crimei italian drenau 8,5 milioane de euro pe an din fondurile Uniunii Europene, bani proveniti din "subventia pentru terenuri agricole" atat de populara si in Romania. Acestia, in complicitate cu reprezentanti ai guvernului slovac, faceau raportari false la Uniunea Europeana cu privire la suprafetele cultivate pe care le aveau in proprietate astfel incat sa primeasca sume suplimentare de bani in contul subventiei pentru agricultura.In ultima ancheta a lui Jan Kuciak, jurnalistul demonstra legatura intre italieni stabiliti in Slovacia in urma cu 14 ani care aveau legaturi cu mafia si Vilam Jasan, secretarul de stat al Consiliului de Securitate. De asemenea, jurnalistul a relatat ca interesele mafiei ajunsesera pana in cabinetul primului-ministru Robert Fico care o angajase pe post de asistenta pe Maria Troskova, un fost model topless si o participanta la concursul Miss Universe, asociata cu italieni stabiliti in Slovacia cu conexiuni in sindicatul crimei 'Ndrangheta La scurt timp dupa publicarea ultimului articol al Jan Kuciak, atat secretarul de stat Vilam Jasan cat si asistenta primului-ministru Maria Troskova au demisionat, declarand ca nu au nicio legatura cu dubla crima.Intr-o actiune socanta, prim ministrul Slovaciei, Robert Fico, a sustinut o declaratie de presa preluata de toate televiziunile, in care a anuntat o recompensa de un milion de euro pentru cel care ofera informatii decsive pentru prinderea ucigasului.Pe o masa, langa pupitrul prim-ministrului, se aflau expuse pachetele cu bancnote, creand o imagine care a tulburat o mare parte din opinia publica slovaca. Alaturi de oficialii nominalizati in articol a demisionat si ministrul Culturii, care a anuntat ca nu vrea sa fie asociat cu persoane suspectate de coruptie care apar in ancheta unui jurnalist ucis.In Slovacia au avut loc alegeri in 2016, iar social-democratii condusi de Robert Fico au castigat 28% din cele 150 de locuri ale Parlamentului. Peisajul electoral extrem de fragmentat de dupa alegeri i-a permis lui Fico sa creeze o majoritate de centru-stanga extrem de fragila. Acuzatiile de coruptie venite din partea presei sunt frecvente pentru guvernul condus de liderul social-democrat, iar aceasta criza ar putea sa-l determine sa demisioneze. In acest weekend sunt asteptate manifestatii ample de protest la Bratislava, capitala Slovaciei."Cu paisprezece ani in urma, in orasul Michalovce a sosit un italian numit Carmine Cinnante... Cateva luni mai tarziu, politia italiana a venit sa-l aresteze pe Cinnante. Motivul a fost contrabanda cu arme in Italia pentru seful mafiei Guirin Iona. Iona conducea Belvedere Spinello, unul dintre clanurile Ndrangheta. Dupa cum arata documentele din ancheta, Carmine Cinnante este de asemenea membrul acesteia. Un om pe care autoritatile slovace il cunosc doar ca antreprenor in agricultura", scrie Jan Cuciak in ultima sa ancheta in care descrie relatia lui Cinnante cu Antonino Vadala, un alt membru al mafiei italiene, care o angajeaza pe Maria Troskova, apoi o plaseaza la cabinetul parlamentarului Vilam Jasan pentru ca de acolo sa ajunga asistenta premierului Robert Fico.Vilam Jasan, dupa alegerile din 2016, ajunge secretarul Consiuliului de Securitate (varianta CSAT-ului romanesc), primeste acces la toate informatiile secrete si ii raporteaza direct prim ministrului Robert Fico.Aceasta e a doua crima petrecuta intr-un stat membru al Uniunii Europene in ultima jumatate de an, in urma careia este eliminat un jurnalist de investigatie.In octombrie 2017, automobilul lui Daphne Caruana Galizia a fost aruncat in aer, iar incomoda jurnalista din Malta si-a pierdut viata. Si ea a scris despre coruptia din mica insula din Marea Mediterana si legaturile dintre membrii Executivului si reprezentanti ai lumii interlope. Trei persoane au fost puse sub acuzare, acestea fiind implicate in traficul cu petrol furat din Libia si vandut ilegal in Italia. Cei trei au planificat asasinarea jurnalistei vreme de doua luni, bomba fiind detonata cu ajutorul telefoanelor mobile. Suspectii sunt arestati si nu exista informatii daca e vorba de o crima la comanda, ancheta autoritatilor fiind in desfasurare.In cazul Daphne Caruana Galizia, Parlamentul European, in urma unei dezbateri in plen, a trimis o misiune de investigatii. "Am facut un raport care a fost foarte prost pentru Malta dupa care, in Parlamentul European, am votat o rezolutie pentru activarea articolului 7", ne-a declarat eurodeputatul roman Monica Macovei , care a participat la aceasta misiune.Articolul 7 este o sanctiune luata de catre reprezentantii Uniunii Europene prin care, in urma unei proceduri de audiere, pot sa suspende dreptul de vot al unui stat membru in Consiliul European "Am stat o ora si jumatate cu prim-ministrul din Malta care a tot incercat sa vorbeasca despre activitatea de supraveghere bancara, banci, oficiul contra spalarii banilor si asa mai departe, dar am discutat si cu martori sub acoperire si cu alti jurnalisti", a povestit Monica Macovei pentru Ziare.com."Sunt convinsa ca se va face o astfel de misiune si pentru Slovacia, exista precedentul Malta si chiar daca grupul socialistilor din Parlamentul European s-a opus, exista sustinerea grupului popular. In final, si in Slovacia se va ajunge ca si in cazul Maltei la aceasta rezolutie prin care vom cere suspendarea dreptului de vot in Consilul European", a adaugat doamna Macovei, explicand care va fi linia de actiune a Parlamentului European fata de situatia creata in Slovacia in urma uciderii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.La nivelul Uniunii Europene, prin votul parlamentului si aderarea la proiect a 20 de state membre din 28, s-a decis infiintarea Biroului Procurorului European , cu sediul in Luxemburg, o institutie de investigare a faptelor de coruptie la nivel european. Aceasta institutie va fi functionala incepand cu anul 2019, in cea mai optimista situatie."Institutia procurorului european trebuie sa faca fata si presiunii guvernelor corupte din UE, acesta e unul dintre motivele pentru care se creeaza. Vor fi procurori din toate statele membre si corupte si necorupte si trebuie sa faca fata, dar sa vedem cum incepe. Avem regulamentul, acum se lucreaza la constituirea biroului si la alegerea oamenilor", a mai declarat Monica Macovei.Amintim ca eurodeputatul roman e unul dintre initiatorii acestui proiect de infiintare a procurorului european, idee pentru care a militat ani la rand in Parlamentul European. Monica Macovei a fost ministrul Justitiei din Romania in perioada 2004-2007, jucand un rol important in ce priveste declansarea procesului de lupta impotriva coruptiei.In contextul extinderii influentei gruparilor criminale asociate cu coruptia politica la nivel inalt in democratiile din Estul Europei, exista posibilitatea ca astfel de situatii tragice sa mai apara la nivelul Uniunii Europene, reprezentand un semn de slabiciune si o amenintare pentru aceasta constructie politica.Romania nu este in afara acestui fenomen, avand o democratie fragila, cu o clasa politica zguduita de scandaluri de coruptie in serie."'Ndrangheta este inradacinata, nu numai infiltrata, in toata Italia si in tari europene ca Germania, Elvetia, dar si in Europa de Est, in Slovacia, in Bulgaria si in Romania. Ndrangheta este pe cale sa se extinda catre Est. Ea se duce acolo unde gaseste putere, bani de administrat si oportunitati", a declarat procurorul italian Nicola Gratteri pentru un post de radio local, citat de Digi 24 . El a sustinut ca in spatele uciderii jurnalistului slovac s-ar putea sa se afle familii mafiote din regiunea Calabria.In ultima jumatate de an este al doilea caz de eliminare a unui jurnalist implicat in dezvaluirea faptelor de coruptie. Acest eveniment tragic ridica mari semne de intrebare in ce priveste capacitatea Uniunii Europene de a stopa fenomenul extinderii coruptiei si cel de proliferare a activitatilor de tip mafiot.