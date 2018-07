Sassu si Remes trebuie sa-i plateasca Monicai Macovei daune morale de 6.000 de euro, dupa ce au mintit intr-o emisiune

Remes: "Macovei a fost o stoarfa"

Minuta Judecatoriei Sectorului 2

Alexandru Sassu ar trebui sa plateasca 4.000 de euro, iar Decebal Traian Remes suma de 2.000 de euro. Cei doi ar trebui sa-i mai plateasca Monicai Macovei si cheltuielile de judecata din acest caz, 3.700 de lei.Sentinta instantei vine dupa ce cei doi fosti oficiali ar fi facut mai multe declaratii mincinoase despre Monica Macovei, intr-o emisiune la Romania TV. Emisiunea avea ca obiect inregistrarea de la DNA, din dosarul lui "Caltabosul", in care Decebal Traian Remes a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, si care a fost difuzata de TVR. Fostul ministru a si jignit-o pe Monica Macovei.Pe de o parte, Sassu a declarat ca Monica Macovei este cea care a adus in TVR caseta cu "flagrantul" lui Traian Decebal Remes. La auzul acestei informatii, Traian Decebal Remes a anuntat ca o va da in judecata pe Monica Macovei."Macovei a fost o stoarfa. DNA trebuia sa apere dosarul si ea l-a dus la TVR. Asta a facut aceasta femeie. O japita ordinara. E ca stoarfele care se duc peste granita cu droguri in ele. Asa se ducea ea cu actele de la DNA la TVR", a vituperat Remes."Admite in parte cererea de chemare in judecata. Obliga paratul Sassu Alexandru la plata catre reclamanta a sumei de 4.000 euro, in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale. Obliga paratul Remes Decebal Traian plata catre reclamanta a sumei de 2.000 euro, in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale.Respinge capatul de cerere avand ca obiect obligarea paratilor, pe cheltuiala lor, la publicarea hotararii judecatoresti in publicatiilesi, ca neintemeiat.Obliga paratul Sassu Alexandru la plata catre reclamanta a sumei de 1.850 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Obliga paratul Remes Decebal Traian la plata catre reclamanta a sumei de 1.850 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmand a fi depusa la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti", este minuta Judecatoriei Sectorului 2. I.S.