Inca o tenismena din Romania, in optimile de finala de la Australian Open

Niculescu si partenera sa au obtinut victoria intr-o ora si 19 minute.Monica Niculescu si Misaki Doi au profitat de cele 10 duble greseli ale perechii nipone.Hibino si Ninomiya au condus cu 2-0 si 4-1 in setul secund, au fost egalate, 4-4, au avut 5-4, dar Niculescu si Doi au castigat ultimele trei ghemuri ale setului si meciul.Monica Niculescu si Misaki Doi si-au asigurat un cec de 62.000 de dolari australieni si 240 de puncte WTA la dublu.In optimi, perechea romano-japoneza va intalni cuplul taiwanez Hao-ching Chan si Latisha Chan, cap de serie numarul sapte.Niculescu a ajuns pana in optimi anul trecut, iar in 2018 a atinse semifinalele in proba de dublu la Melbourne.