Infrangeri pe linie pentru tenismenele din Romania la debutul anului 2020

Ziare.

com

Primele trei sportive care au reprezentat "tricolorul" in dimineata zilei de sambata pe arenele de tenis din lume au fost invinse din pacate.Prima romanca ce a inceput aventura noului sezon a fost Irina Bara, care a pierdut clar in calificarile de la Auckland , din Noua Zeelanda. Aceasta a pierdut cu Ysaline Bonaventure din Belgia, scor 3-6, 1-6, dupa doar 54 de minute.Tot la Auckland, dar putin mai tarziu, Ana Bogdan avea sa fie si ea invinsa, de data aceasta in trei seturi, in fata lui Giulia Gatto-Monticone din Italia, locul 154 WTA, scor 4-6, 6-4, 4-6.In fine, mergand acum in China, la Shenzhen, tot in calificari, Monica Niculescu a pierdut clar intalnirea cu Nicole Gibbs din SUA, scor 6-3, 6-3, dupa o ora si 24 de minute.Singura reprezentanta a Romaniei care mai poate "salva onoarea" zilei de sambata ar fi Irina Begu , care evolueaza tot la Shenzhen in calificari cu Stefanie Voegele din Elvetia.Begu este pe 102 WTA, in timp ce Voegele ocupa locul 119.Mai sunt alte doua romance care vor evolua in aceasta prima saptamana din 2020, e vorba de Raluca Olaru la dublu la Shenzhen, acolo unde romanca va evolua alaturi de slovena Dalila Jakupovici, plus Sorana Cirstea care a prins tabloul principal tot in China, din postura locului 74 in lume.Begu a trecut de Voegele in precedentele doua intalniri directe, la Bucuresti si Linz in 2012.