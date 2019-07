LIVE Monica Niculescu vs Andrea Petkovic in primul tur la Wimbledon

Monica Niculescu - Andrea Petkovic

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 13:10In clasamentul WTA, Monica Niculescu, ajunsa pe tabloul principal de la Wimbledon gratie unui wildcard, ocupa locul 112, in timp ce adversara ei din Germania se afla pe pozitia 73.E cea de-a 8-a intalnire directa intre Monica si Andrea, scorul fiindu-i favorabil nemtoaicei, cu 4-3.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.