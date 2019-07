LIVE Wimbledon: Monica Niculescu vs Elise Mertens

Monica Niculescu - Elise Mertens 0-0/ 0-0

Ziare.

com

Sportiva noastra infrunta o adversara de top, este vorba despre belgianca Elise Mertens.INFO: Monica a acces pe tabloul principal de la Wimbledon dupa ce a primit o invitatie din partea organizatorilor, iar in turul I a trecut de Andrea Petkovic.INFO: Niculescu si Mertens se intalnesc pentru a treia oara in circuitul feminin, belgianca reusind sa se impuna in cele doua meciuri de pana acum.INFO: Daca Monica se afla abia pe locul 111 in clasamentul feminin, Mertens ocupa pozitia cu numarul 21.