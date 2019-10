Monica Niculescu a castigat duelul romanesc din Luxemburg

Ziare.

Sportiva aflata pe locul 111 in ierarhia WTA s-a impus cu un categoric 6-1, 6-1.O ora si 34 de minute a durat intalnirea dintre cele doua tenismene romane.La turneul din Luxemburg participa si Sorana Cirstea, calificata direct pe tabloul principal, urmand a o intalni in runda inaugurala pe frantuzoaica Pauline Parmentier.250.000 de dolari sunt premiile totale la turneul care anul trecut a fost castigat de nemtoaica Julia Goerges.La editia din acest an, principala favorita e belgianca Elise Mertens.I.G.