Monica Niculescu castiga un trofeu pe iarba, la un turneu de pregatire pentru Wimbledon

Ziare.

com

Niculescu, sportiva nascuta la Slatina, 142 WTA , a castigat duelul romano-maghiar in fata Timeei Babos, 139 WTA, top 5 WTA la dublu, finala de la Ikley fiind castigata in 3 seturi, 6-2, 4-6, 6-3.Partida a durat 2 ore si 10 minute de joc.Ne aducem aminte ca jocul Monicai Niculescu este unul valoros pe aceasta suprafata, unde ea a bifat in trecut o finala de Wimbledon la dublu, pierduta insa categoric, 6-0, 6-0.Avand in vedere ca nu mai are clasamentul pentru a intra direct pe tablou la All England Club, s-a zvonit ca exista posibilitatea ca romanca sa primeasca un wild-card pentru tabloul de simplu. Altfel, ea va fi nevoita sa joace calificari.Turneul ITF pe iarba de la Ikley este dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.Niculescu, 31 de ani, are 4-2 acum in meciurile cu Babos, care se impusese in ultimele doua confruntari. Niculescu a castigat singurul meci pe iarba, pana la acesta, in 2015, in calificari la Eastbourne.