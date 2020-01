Monica Niculescu, eliminata de la Australian Open dupa un meci cu probleme

Monica Niculescu - Alize Cornet 7-5/ 1-6/ 0-6

Ziare.

com

Sportiva noastra a castigat primul set, insa le-a pierdut categoric pe urmatoarele doua, scorul fiind 7-5, 1-6, 0-6."Moni" a inceput perfect partida, s-a distantat rapid la 4-0, insa n-a reusit sa mentina ritmul.Cornet a revenit excelent, a egalat la 5 si a pierdut primul set pe fondul unei cresteri surprinzatoare de nivel a romancei.Urmatoarele doua acte au fost insa la discretia frantuzoaicei, Niculescu parand ca are probleme medicale destul de serioase.Monica a fost imobila pe teren si i-a permis adversarei sa faca puncte usoare si sa se califice in turul al doilea.13:04 - Meci Alize Cornet! Monica Niculescu paraseste primul Grand Slam al anului!13:01 - Cornet defileaza in setul decisiv, pe fondul unui joc extrem de slab al lui Niculescu.12:40 - Set castigat clar de Cornet si, asa cum ne asteptam, avem set decisiv.12:30 - Niculescu pierde ritmul in acest set si sunt sanse mari sa avem "decisiv".12:07 - Monica reuseste sa castige primul set cu 7-5!11:50 - Niculescu pierde un avans incredibil, de la 4-0 scorul fiind acum 5-5.11:19 - Doua breakuri reuseste Niculescu in debutul meciului!11:00 - Incepe partida cu jucatoarea din Franta la serviciu.INFO: Niculescu a acces pe tabloul principal al primului Grand Slam al sezonului dupa ce a jucat in calificari.