Monica Niculescu, eliminata de la US Open dupa un nou meci maraton

Monica Niculescu - Dayana Yastremska 4-6/ 6-1/ 2-6

Sportiva noastra a pierdut in trei seturi, scor 4-6, 6-1, 2-6, intalnirea cu ucraineanca Dayana Yastremska, o jucatoare in varsta de numai 19 ani.Primul set a fost unul destul de bun pentru romanca, ea avand in doua randuri sansa de a se desprinde, insa fiecare break a fost anulat rapid de adversara.Pana la urma, Yastremska a fortat pe final si i-a fost suficient pentru a se impune.Actul secund a fost insa diametral opus, dominat in totalitate de Niculescu, aceasta impunandu-se cu un categoric 6-1."Decisivul" ne-a adus insa o Yastremska din nou in forma, favorita 32 de la US Open gestionand foarte bine finalul si obtinand calificarea in turul al doilea.Pentru Monica raman cele 10 puncte WTA primite pentru accederea in runda inaugurala, dar si cecul in valoare de 58 de mii de dolari.22:17 - Monica cedeaza pe serviciu si pierde partida!22:13 - Monica pierde ritmul si este aproape sa piarda partida.22:05 - Yastremska este, din pacate, prima care rupe echilibrul in setul trei.21:44 - Game si set, Monica Niculescu! Vom avea "decisiv"!21:41 - Merge execelent Niculescu in setul secund, fiind foarte aproape de a trimite partida in "decisiv".21:12 - Yastremska reuseste sa se impuna in primul set!20:58 - Din nou isi pierde romanca serviciul imediat dupa break.20:54 - Inca un break pentru Moni, care trebuie sa isi faca serviciul acum!20:38 - Rebreak rapid pe care il face ucraineanca.20:32 - Break Monica in game-ul trei!20:20 - Incepe meciul! Hai, Monica!INFO: Daca Monica a ajuns pe locul 105 in clasamentul WTA, pustoaica din Ucraina se afla pe pozitia 33.