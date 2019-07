Monica Niculescu, eliminata in turul II la Wimbledon

Monica Niculescu - Elise Mertens 5-7/ 0-6

Belgianca s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-0, avand emotii mari in primul act, atunci cand Monica a fost aproape de a se impune.Cunoscuta si recunoscuta in circuitul feminin ca fiind o adversara incomoda, Monica a inceput perfect meciul, cu un break in chiar primul game.Mertens a revenit cu rebreak, insa romanca a reusit sa se distanteze si chiar a servit pentru set la 5-4. Din pacate, a urmat o cadere de forma, iar sportiva din Belgia a egalat si, in cele din urma, s-a impus.Setul secund a fost fara istoric, cu o Monica afectata atat psihic, cat si fizic ce nu a reusit sa opuna rezistenta.Mertens a castigat game dupa game in timp ce Niculescu a solicitat ajutorul medicilor, iar pana la urma setul s-a incheiat cu 6-0."Moni" pleaca de la Londra cu 70 de puncte in clasamentul WTA si cu 72 de mii de lire sterline.17:08 -16:58 - Bandajata la glezna dreapta, Monica revine pe teren, insa evolueaza mult sub nivelul ei.16:52 - Monica se resimte si cere interventia medicului turneului.16:45 - Break rapid pentru Mertens in setul secund.16:34 - Break si set, Mertens! Dupa o lupta incredibila, Monica pierde game-ul si setul.16:24 - Mertens isi revine pe final de set si pune presiune pe Niculescu.16:16 - Game pentru Niculescu, iar Mertens serveste pentru a ramane in set.16:10 - Greu, foarte greu, dar Niculescu isi face iarasi serviciul si ramane in avantaj.15:55 - Niculescu reuseste sa isi faca serviciul si se distanteaza.15:51 - Break din nou pentru Niculescu!15:46 - Rebreak rapid pentru Mertens.15:42 - Monica incepe perfect, cu break in primul game!15:37 - Incepe partida cu Mertens la serviciu.15:25 - Jan-Lennard Struff il invinge in patru seturi pe Taylor Fritz si elibereaza terenul pentru Monica!INFO: Monica a acces pe tabloul principal de la Wimbledon dupa ce a primit o invitatie din partea organizatorilor, iar in turul I a trecut de Andrea Petkovic.INFO: Niculescu si Mertens se intalnesc pentru a treia oara in circuitul feminin, belgianca reusind sa se impuna in cele doua meciuri de pana acum.INFO: Daca Monica se afla abia pe locul 111 in clasamentul feminin, Mertens ocupa pozitia cu numarul 21.