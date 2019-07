Monica Niculescu face un salt spectaculos in clasamentul WTA dupa Wimbledon

Ziare.

Chiar daca a ajuns doar pana in turul al doilea, acolo unde a fost invinsa destul de greu de belgianca Elise Mertens, "Moni" a strans suficient de multe puncte pentru a reveni in Top 100.Potrivit clasamentului in timp real, Niculescu va face un salt de 14 pozitii si va ajunge pe locul 97 in lume, la inceputul celui de-al treilea Grand Slam al sezonului ea fiind pe 111.Monica a ajuns pe tabloul principal de la Wimbledon dupa ce a castigat un turneu pe iarba si a primit un wild-card din partea organizatorilor si a impresionat in turul I cu o victorie impotriva nemtoaicei Andrea Petkovic.Din pacate, joi, in runda secunda, ea a fost invinsa de Elise Mertens (21 WTA) cu scorul de 7-5, 6-0.M.D.