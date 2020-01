Monica Niculescu, in sferturile de dublu de la Shenzhen

Ziare.

com

Cuplul romano-nipon a invins cu 6-2, 6-2 perechea formata din Ekaterina Alexandrova (Rusia) si Oksana Kalasnikova (Georgia).Niculescu si Doi au obtinut victoria dupa exact o ora de joc si si-au asigurat un cec de 4.100 dolari si 60 de puncte WTA la dublu.In sferturile de finala, Niculescu si Doi vor intalni principalele favorite, Elise Mertens (Belgia)/Arina Sabalenka (Belarus), care au trecut cu 6-3, 7-5 de Katerina Bondarenko (Ucraina)/Lidia Morozova (Belarus).Monica Niculescu are doua titluri cucerite la Shenzhen in proba de dublu, in 2014 alaturi de Klara Koukalova (Cehia) si in 2016 alaturi e americanca Vania King. In 2018, titlul a revenit romancelor Simona Halep