Monica Niculescu, invinsa de Caroline Wozniacki la Miami dupa un meci de mare lupta

Sportiva noastra a fost invinsa in doua seturi foarte disputate cu scorul 6-4, 7-6 (4) de ocupanta locului 13 WTA Monica a inceput ezitant partida si a alternat momentele in care reusea lovituri spectaculoase cu cele in care gresea executii simple.Dupa ce a fost condusa cu 5-2, Monica a reusit sa revina si putea egala la cinci, dar si-a pierdut serviciul si daneza a castigat astfel primul set.In setul secund, Wozniacki a inceput din nou mai bine, a avut 2-0, dar Monica a reusit sa reechilibreze rapid, in special prin intermediul scurtelor trimise.In cele din urma, fosta lidera mondiala a fost mai inspirata si a obtinut o victorie meritata, chiar daca Monica a luptat superb si a ajuns pana la tie-break.Pentru Wozniacki, aceasta a fost a zecea victorie din tot atatea partide cu Monica Niculescu.In optimile de finala, daneza o va intalni pe Su-Wei Hsieh, cea care tocmai a eliminat-o pe Naomi Osaka 00:32 - Monica isi face serviciul si setul secund se decide la tie-break!!!00:24 - Game la zero reusit de Wozniacki. Monica serveste acum pentru a ramane in meci.00:22 - Monica egaleaza la cinci si finalul meciului se anunta electrizant!00:17 - Monica face rebreak si ramane in meci!00:13 - Wozniacki face break si serveste pentru castigarea meciului.00:08 - Wozniacki face 4-3 dupa un game foarte echilibrat.00:02 - Monica egaleaza la trei si are un joc tot mai solid.23:57 - Monica rateaza doua mingi de break si scorul este 3-2 pentru daneza.23:49 - Monica joaca tot mai bine si scorul este 2-2.23:43 - Monica face rebreak si scorul este 2-1 pentru daneza.23:39 - Wozniacki face break si are 2-0.23:34 - Wozniacki isi face serviciul in startul setului secund.23:23 - Monica fructifica a cincea minge de rebreak din acest game si scorul este 5-4!!!23:15 - Monica isi face cu greu serviciul, dar acum Wozniacki serveste pentru a castiga setul.23:06 - Wozniacki reuseste un game la zero si conduce cu 5-2.23:04 - Monica intrerupe seria Carolinei si scorul este 4-2 pentru daneza.22:58 - Monica rateaza patru mingi de rebreak si scorul este 4-1.22:52 - Wozniacki face primul break al meciului si conduce cu 3-1. Va amintim ca meciul cu Muguruza a avut 10 break-uri in primul set, iar romanca a revenit de fiecare data cand s-a aflat in dificultate.22:46 - Wozniacki isi face serviciul dupa un game inceput bine de Monica si conduce cu 2-1.22:42 - Continuam intr-un ritm echilibrat si scorul este 1-1.22:37 - Inceput foarte echilibrat de meci, Wozniacki isi face cu greu serviciul si are 1-0.22:27 - Meciul va incepe cu Wozniacki la serviciu.Caroline Wozniacki ocupa locul 13 in clasamentul WTA si nu traverseaza cea mai buna forma a carierei.Totusi, pe Monica a invins-o de fiecare data in precedentele noua intalniri.Partida este televizata de Digi Sport 2.