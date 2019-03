Ziare.

Sportiva noastra a avut o prestatie rasunatoare in care a luptat pana la epuizare pentru a obtine o victorie cu 7-6 (0), 4-6, 6-2.Meciul a durat aproape trei ore, iar Monica a crezut tot timpul ca poate produce inca o surpriza la Miami.Primul set a avut o desfasurare de-a dreptul nebuna si ne-a oferit nu mai putin de 10 break-uri. Muguruza a inceput mai bine, a condus cu 3-0, dar Monica a reusit sa revina si totul s-a decis la tie-break.Prestatia Monicai la tie-break a fost fenomenala, iar sportiva noastra s-a impus la zero, in timp ce Muguruza nu a avut replica.Apoi, Monica a inceput bine setul secund, a condus cu 2-0, dar Muguruza a ridicat nivelul si a reusit sa trimita meciul in set decisiv.Totusi, Monica a luptat incredibil, ca o gladiatoare, si a reusit sa-si revina in setul decisiv, pe care l-a castigat.In turul 3, Monica o va intalni pe daneza Caroline Wozniacki (13 WTA), intr-un meci ce va avea loc sambata sau duminica, la o ora ce nu a fost inca stabilita.22:58 - Monica rateaza trei mingi de meci si scorul devine 5-2. Romanca serveste acum pentru castigarea meciului!22:51 - Monica se desprinde la 5-1 si e tot mai aproape de victorie!22:44 - Monica mai face un break si conduce cu 4-1!!!22:42 - Monica ramane in avantaj si conduce cu 3-1.22:36 - Muguruza isi face serviciul si scorul este 2-1.22:33 - Monica se desprinde si conduce cu 2-0!22:29 - Monica incepe setul decisiv cu un break!22:11 - Monica lupta incredibil, face rebreak si scorul este 5-4 pentru Muguruza. Monica trece insa la serviciu acum!22:08 - Muguruza face break si serveste acum pentru a trimite meciul in setul decisiv.22:04 - Game fara emotii pentru Muguruza, care conduce cu 4-3.22:00 - Monica salveaza trei mingi de break si scorul este 3-3.21:49 - Monica rateaza o sansa de break si scorul este 3-2 pentru Muguruza.21:41 - Muguruza face rebreak si scorul devine 2-2.21:37 - Monica rateaza doua mingi de break, iar Muguruza castiga primul game din setul secund.21:31 - Monica reuseste un game la zero si scorul este 2-0!21:28 - Monica incepe setul secund cu un break!21:18 - Monica face inca un break si primul set se decide la tie-break!21:12 - Muguruza face un nou break si serveste din nou pentru castigarea setului.21:09 - Monica reuseste rebreak si scorul este 5-5!21:02 - Muguruza face break si acum serveste pentru castigarea primului set.20:57 - Monica face rebreak si scorul este 4-4.20:52 - Muguruza face break si conduce cu 4-3.20:46 - Monica mai reuseste un break si scorul este 3-3!20:41 - Monica isi face serviciul si se apropie de Muguruza.20:36 - Monica face si ea un break si scorul este 3-1 pentru Muguruza.20:31 - Muguruza mai face un break si conduce cu 3-0.20:26 - Muguruza isi face cu greu serviciul si are 2-0.20:19 - Muguruza face break in startul meciului.20:09 - Meciul va incepe cu Monica la serviciu.20:03 - Monica si Garbine patrund pe teren in aplauzele fanilor.20:02 - Avem imagini de la Miami. Cele doua jucatoare se pregatesc sa intre pe teren.19:54 - Meciul va incepe in cateva minute.Monica ocupa locul 138 in clasamentul WTA, in timp ce Muguruza este pe locul 17.La casele de pariuri , iberica este favorita, avand cota 1.3 pentru o victorie.Singura intalnire precedenta a avut loc in 2016, cand Muguruza a castigat in doua seturi.Meciul este televizat de Digi Sport 2.