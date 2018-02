Monica Niculescu o invinge pe Sharapova la Doha!

Monica Niculescu - Maria Sharapova 4-6/ 6-4/ 6-3

Monica Niculescu comes back to defeat Sharapova 4-6, 6-4, 6-3#QatarTennis pic.twitter.com/zb1fFca1Ri - WTA (@WTA) 12 februarie 2018

Monica Niculescu has bounced back to clinch the second set 6-4!



We are going to a deciding third set here @QatarTennis!



Who will be victorious? pic.twitter.com/z9JvHSVL1r - WTA (@WTA) 12 februarie 2018

What an angle on the backhand from Niculescu! #QatarTennis pic.twitter.com/3MYjHrXTwR - WTA (@WTA) 12 februarie 2018

Sportiva noastra s-a impus greu, in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-3, obtinand una dintre cele mai mari victorii ale carierei.Partida de luni seara a inceput slab pentru "Moni", care si-a pierdut serviciul in chiar primul game, permitandu-i astfel Mariei sa se distanteze fara sa forteze prea mult. Rusoaica a mai reusit un break ulterior si, chiar daca a dat semne de slabiciune cedand un game pe serviciu, a castigat primul set cu 6-4.Actul secund a fost mult mai antrenant. Niculescu a simtit ca poate pune probleme si a evoluat in stilul ei caracteristic. Chiar daca Sharapova a facut din nou break in primul game, romanca a revenit si a ramas langa adversara ei.Mai mult, a incheiat setul ca o mare jucatoare, cu un game la zero!Sharapova a luat o pauza de vestiar inaintea intrarii in "decisiv", insa asta nu a ajutat-o prea mult. Jocul Monicai i-a pus in continuare multe probleme si a facut-o sa greseasca foarte mult, astfel ca sportiva noastra a preluat initiativa si a obtinut in cele din urma o victorie remarcabila.In turul II de la Doha, "Moni" va da peste invingatoarea duelului dintre Fatma Al Nabhani si Magdalena Rybarikova.19:20 -19:18 - BREAK MONICA! Niculescu va servi acum pentru meci!18:43 - Monica reuseste sa castige setul al doilea si trimite partida in "decisiv"!18:02 - Incepe bine Monica setul secund, conducand cu 2-1 dupa ce si-a pierdut serviciul in primul game.17:43 - Sharapova castiga primul set cu destul de multe emotii!17:32 - Monica reuseste si ea un break, iar setul continua.17:22 - Face al doilea break Sharapova dupa un game parca interminabil.16:48 - Sharapova se descurca mult mai bine in debutul de meci, cu un break realizat in chiar primul game.16:42 - Incepe meciul! Niculescu serveste prima!INFO: Monica este in mod cert mai obosita, ea jucand in calificari pentru a ajunge pe tabloul principal de la Doha.