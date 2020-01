Monica Niculescu se califica in semifinalele de dublu de la Shenzhen

Ziare.

Cele doua au trecut cu scorul de 7-5, 6-4 de principalele favorite, Elise Mertens (Belgia)/Arina Sabalenka (Belarus).Niculescu si Doi s-au impus dupa o ora si 30 de minute.In primul set, Mertens si Sabalenka, campioane in 2019 la Indian Wells, Miami si US Open, au condus cu 3-1, 4-2 si 5-4, dar cuplul romano-nipon s-a impus cu 7-5. In actul secund, Mertens si partenera sa au avut 2-0, dar adversarele au restabilit echilibrul si apoi au preluat controlul de la 2-3 la 5-3, castigand cu 6-4.Niculescu si Doi si-au asigurat un cec de 7.400 dolari si 110 puncte WTA, iar in penultimul act vor intalni perechea chineza Ying-Ying Duan/Saisai Zheng, cap de serie numarul trei, care a castigat miercuri in fata cuplului romano-sloven Raluca Olaru /Dalila Jakupovic cu 6-2, 7-6 (5).Monica Niculescu are doua titluri cucerite la Shenzhen in proba de dublu, in 2014 alaturi de Klara Koukalova (Cehia) si in 2016 alaturi de americanca Vania King. In 2018, titlul a revenit romancelor Simona Halep