Monica Niculescu se califica in turul doi la Wimbledon

Monica Niculescu - Andrea Petkovic 2-6, 6-2, 7-5

Ziare.

com

Tenismena noastra, ajunsa pe tabloul principal al Grand Slam-ului britanic gratie unui wildcard, a invins-o in runda inaugurala pe nemtoaica Andrea Petkovic (locul 69 WTA).2-6, 6-2, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre Monica Niculescu si Andrea Petkovic.Sportiva aflata pe locul 111 in ierarhia WTA a inceput slab meciul, iar Petkovic s-a impus in primul set fara emotii.Setul doi a fost, insa, controlat de Monica si s-a ajuns astfel in decisiv, unde echilibrul s-a mentinut pana la scorul de 4-4, cand tenismena in varsta de 31 de ani a reusit breakul. Dupa o prima sansa irosita, Monica s-a impus apoi cu 7-5.Doua ore si 15 minute a durat confruntarea dintre cele doua.In runda urmatoare, Monica Niculescu va juca impotriva favoritei numarul 21, belgianca Elise Mertens.*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii15:17 - Break Monica, iar tenismena in varsta de 31 de ani va servi din nou pentru castigarea meciului.15:10 - Sportiva noastra isi pierde serviciul si setul intra "in prelungiri".15:02 - Monica reuseste breakul si va servi pentru castigarea meciului.14:50 - Echilibrul se mentine in setul decisiv, scorul fiind 3-3 dupa 6 game-uri disputate.14:41 - Monica revine si egaleaza la doi.14:36 - Rebreak Monica Niculescu.14:33 - Reprezentanta noastra isi pierde serviciul in acest debut al setului decisiv.14:17 - Tenismena romana ajunge la patru game-uri castigate consecutiv si va servi pentru a trimite meciul in setul decisiv.14:07 - Monica reuseste breakul si trece in avantaj in acest set doi.13:49 - Doua sanse de break pentru Monica in startul setului doi, insa Petkovic revine si isi castiga serviciul.13:27 - Tenismena noastra recupereaza un break.13:24 - Monica nu se regaseste, iar Petkovic controleaza in totalitate intalnirea.13:19 - Nemtoica se distanteaza la 3-0 in acest debut de meci.13:16 - Inceput bun de meci pentru tenismena din Germania, care reuseste breakul.ora 13:10 - A inceput partida.In clasamentul WTA, Monica Niculescu, ajunsa pe tabloul principal de la Wimbledon gratie unui wildcard, ocupa locul 112, in timp ce adversara ei din Germania se afla pe pozitia 73.E cea de-a 8-a intalnire directa intre Monica si Andrea, scorul fiindu-i favorabil nemtoaicei, cu 4-3.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.