Prima victorie romaneasca de la Australian Open 2020

Ziare.

com

Sportiva noastra a acces in turul 2 al calificarilor, dupa ce a invins-o pe Anhelina Kalinina (157 WTA ).Scorul final a fost 7-6 (7), 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproape doua ore.In turul urmator al calificarilor, Monica o va intalni pe Viktoriya Tomova, aflata pe locul 144 in clasamentul WTA.Tot marti, Jacqueline Cristian a fost eliminata in primul tur al calificarilor de Martina Trevisan, scor 6-2, 6-2.C.S.