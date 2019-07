Reactia Monicai Niculescu dupa victoria muncita de la Wimbledon: Cum a ajutat-o accidentarea

Ziare.

Sportiva noastra a marturisit ca o accidentare a ajutat-o sa aiba aceasta forma buna, cele sase saptamani de pauza pe care a fost nevoita sa le ia aducandu-i "foame" de jocuri si de rezultate."Cu Andrea am jucat de foarte multe ori, ultima data la Doha si am castigat eu. Cu Andrea joc set decisiv mereu, am jucat foarte multe meciuri cu ea. A fost foarte greu meciul de azi. Ultima mea partida a fost duminica si toata ziua m-am gandit la meciul asta. De asta am intrat mai greu in partida.Ma bucur mult ca, la 2-0 in decisiv, am castigat game-ul. M-am simtit increzatoare in decisiv la 4-4, cand am facut punctul si cred ca acolo am reusit sa inchid meciul. Am avut si putina odihna pentru ca am fost accidentata, am avut ceva cu gamba. Am fost 6 saptamani acasa, m-am incarcat bine si m-am recuperat bine. Am venit cu chef si am energie. Cred ca si jocul meu m-a ajutat, slice, venit in fata servici vole, cred ca asta e", a spus Niculescu la Eurosport.Sportiva noastra a vorbit pe scurt si de duelul cu Elise Mertens, din turul al doilea."Am tot jucat cu Mertens si m-a batut rau. Nu am jucat insa pe iarba cu ea si asta e bine. Cred ca are un juc solid, nu are nicio buba, ca sa zic asa. Eu voi incerca sa joc asa cum am facut-o si astazi si sper sa intru mai bine in meci", a mai spus Monica.Monica Niculescu a obtinut, marti, calificarea in turul doi de la Wimbledon.Tenismena noastra, ajunsa pe tabloul principal al Grand Slam-ului britanic gratie unui wildcard, a invins-o in runda inaugurala pe nemtoaica Andrea Petkovic (locul 69 WTA ).2-6, 6-2, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre Monica Niculescu si Andrea Petkovic.In runda urmatoare, Monica Niculescu va juca impotriva favoritei numarul 21, belgianca Elise Mertens.M.D.