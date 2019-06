Tenismenele romane impresioneaza la Nottingham

Ziare.

Cele doua le-au invins in sferturile de finala pe Alexa Guarachi si Erin Routliffe.A fost 7-6 (5), 6-2 pentru reprezentantele noastre, care in semifinale vor da piept cu Desirae Krawczyk si Giuliana Olmos.Semifinala va avea loc tot astazi.In finala au obtinut deja calificarea australiencele Ellen Perez si Arina Rodionova.Performanta celor doua vine dupa ce Gabriela Ruse a ajuns pana in sferturile de finala la simplu, unde a fost eliminata de favorita numarul 1, Caroline Garcia.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Nottingham.I.G.