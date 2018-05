Motorola lanseaza in Romania trei telefoane ieftine si bune

Ziare.

com

In aprilie 2018, sub numele Moto, au fost lansate trei noi telefoane: Moto G6 Play, Moto G6 si Moto G6 Plus. Tine minte numele, pentru ca aceste trei modele sunt un rezumat perfect al vremurilor excelente in care a ajuns tehnologia.Poate ca nu ti-ai analizat niciodata telefonul in detaliu, dar ar trebui s-o faci. Oricare telefon inseamna mai mult decat un ansamblu de circuite, siliciu, componente electronice, litiu-ion inchis intr-o carcasa din metal si sticla.Sub acel panou de sticla rece care reprezinta fata telefonului, in proportie destul de mare, sunt toate informatiile de care avem nevoie si toate detaliile despre vietile noastre online.Tocmai acel panou rece de sticla prinde viata, culori si se incalzeste la o simpla atingere a degetului. Totodata, mai este un aspect la care sa fii atent. Pe acesta l-am trait personal cand am primit noile telefoane Motorola. Am inceput cu un Moto G6 Plus.L-am scos din cutie, mi-am pus cartela SIM in el si am inceput configurarea acestuia - practic, "invatarea" lui cu obiceiurile mele - ca un drum initiatic la capatul caruia stiam ca las in acest obiect neinsufletit toate lucrurile care ma caracterizeaza pe mine.Sa ai un mini-computer in buzunar, spun unii specialisti, se numeste democratizarea tehnologiei. Eu consider ca mai potrivit este sa numim asta evolutie. Am vazut cel mai bine evolutia aceasta in timp ce foloseam noile telefoane Moto G6.Telefonul este asa cum ar trebui: mai accesibil, mai puternic si arata mai bine ca oricand. Cert e ca e mai bine decat ar fi indraznit sa viseze oamenii in urma cu 45 de ani, odata cu primul telefon.