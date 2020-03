Isarescu spune ca s-au dublat retragerile de numerar, insa varful tensiunilor a fost depasit

Ziare.

com

"Varful tensiunilor generate de criza COVID-19 in domeniul monetar, bancar si financiar a fost depasit.Daca in perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale institutiilor de credit, pentru a acoperi cererea populatiei si a intreprinderilor, au atins nivelul record de 4,4 miliarde lei (de doua ori mai mult decat in decembrie 2019, perioada sarbatorilor de iarna), in ultimele zile acestea s-au redus substantial.Valoarea numerarului din casele de circulatie ale institutiilor de credit a crescut, ceea ce inseamna ca acum acestea isi pot acoperi din interior necesarul de numerar pentru efectuarea platilor si alimentarea fluenta a ATM-urilor", a declarat marti isarescu.Potrivit guvernatorului BNR, fondul de rezerva de numerar al BNR a ramas in limitele de prudenta si a crescut usor in ultimele zile."In prezent, nu se manifesta blocaje in asigurarea cererii de numerar in lei. BNR recomanda, totusi, ca in aceasta perioada intreprinderile si populatia sa foloseasca in cea mai mare masura posibila instrumentele de plata fara numerar.In ceea ce priveste asigurarea necesarului de numerar in valuta, discontinuitatile au fost determinate atat de cererea mare, cat si de suspendarea unor transporturi aeriene externe; situatia este in curs de normalizare.Sistemul bancar romanesc este solid si functioneaza cu parametrii de lichiditate si solvabilitate peste mediile europene, iar sistemul de plati a lucrat fara eroare", da asigurari Mugur Isarescu.Chiar daca la nivelul intregului sistem financiar-bancar a existat un excedent de lichiditate, preferinta pentru lichiditate specifica perioadelor de criza a cauzat, in zilele imediat urmatoare declararii starii de urgenta, blocaje temporare si punctuale in finantarea cheltuielilor bugetare si a economiei reale, precum si unele majorari de rate de dobanda, in special pe piata monetara, afirma Isarescu.Conform guvernatorului BNR, dupa anuntarea masurilor de politica monetara hotarate de catre CA al BNR, fluxurile de lichiditate s-au fluidizat semnificativ, inclusiv datorita operatiunilor pe baze bilaterale efectuate de BNR, finantarea cheltuielilor statului s-a derulat fara sincope, iar ratele de dobanda s-au redus considerabil.Cursul de schimb al leului s-a stabilizat intr-un interval de 1 (unu) la suta, cu usoara tendinta de apreciere in ultimele zile, ceea ce a prevenit cresterea cheltuielilor statului cu finantarea datoriei publice in valuta si a importurilor necesare in aceasta perioada, iar, pe de alta parte, a calmat anticipatiile de deteriorare a situatiei macroeconomice."Personalul BNR lucreaza de la inceputul lunii martie a.c. in conditii de urgenta, conform planului de continuitate specific bancilor centrale din sistemul european al bancilor centrale.Acum obiectivul nostru principal este sa pastram stabilitatea recastigata si in acelasi timp sa asiguram lichiditatile necesare finantarii fluente a cheltuielilor bugetare, economiei reale si populatiei.Celor aflati in prima linie in lupta cu inamicul invizibil - personalul medical, militar si cel din Ministerul Afacerilor Interne - le transmitem nu numai recunostinta noastra, dar si promisiunea ferma ca vom acoperi cu prioritate si fara sincope nevoile de lichiditate, in lei si valuta, pentru finantarea operatiunilor prin care se asigura cele necesare activitatii lor", a mai afirmat Mugur Isarescu.