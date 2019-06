Bloomberg scrie ca Mugur Isarescu, cel mai longeviv guvernator, are sprijin pentru inca un mandat

Ziare.

Isarescu, care este de peste un sfert de secol la conducerea Bancii Nationale a Romaniei, va obtine probabil un nou mandat de cinci ani deoarece coalitia aflata la guvernare detine majoritatea in Parlament - iar partidele din Opozitie si-au exprimat de asemenea sprijinul pentru el.Guvernatorul BNR are 69 de ani si in mandatul sau a trecut prin orice conjunctura economica de la hyperinflatie, in conditiile in care Romania era in pragul falimentului, si pana la criza financiara globala din 2008, apreciaza Bloomberg.PSD il va sprijini si pe Florin Georgescu, prim-viceguvernator din 2004, pentru un nou mandat, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat sambata: "Atat Isarescu cat si Georgescu au sprijinul nostru. Alte nume pentru Consiliul de Administratie al BNR inca sunt analizate".Banca Centrala a Romaniei se confrunta cu provocari. Expansiunea economica incetineste, ritmul inflatiei este cel mai ridicat din UE, iar deficitul bugetar se estimeaza ca va depasi limita stabilita de UE. Alegerile prezidentiale si parlamentare din urmatorii doi ani adauga incertitudini suplimentare, comenteaza Bloomberg.