Bloomberg scrie despre Mugur Isarescu: Cel mai longeviv guvernator trebuie sa decida daca isi va prelungi mandatul

Guvernatorul BNR are 69 de ani si in mandatul sau a trecut prin orice conjunctura economica de la hyperinflatie, in conditiile in care Romania era in pragul falimentului, si pana la criza financiara globala din 2008. Ceea ce va face in luna octombrie, atunci cand ii expira actualul mandat, ar putea fi un indicator al independentei bancilor centrale intr-o era a populismului, comenteaza Bloomberg.Potrivit sursei citate, Romania este ultima tara care da dureri de cap oficialilor UE, care incearca sa raspunda amenintarilor la adresa democratiei venite din alte state ale fostului bloc comunist. Comitetele de politica monetara ale bancilor centrale din Ungaria si Polonia sunt deja alcatuite din oamenii care sunt aliati ai guvernelor.Potrivit Bloomberg, Isarescu ar putea fi mai inclinat sa plece daca va exista o amenintare similara si asupra Consiliului de Administratie al BNR, unde toti membri urmeaza sa fie realesi sau inlocuiti."Daca actuala conducere este inlocuita cu oameni slab calificati si loiali puterii politice, atunci randamentele pentru titlurile de stat ar putea creste iar leul ar putea fi supus la presiuni. Ma tem ca daca nu va fi Isarescu, va fi cineva mai putin credibil si cu mai putina influenta", spune Blaise Antin, analist la American TCW Group.Pentru Romania, o astfel de schimbare nu vine intr-un moment oportun. Dupa o crestere rapida, economia da semne de incetinire, in timp ce deficitul bugetar urmeaza sa depaseasca anul viitor limitele impuse de UE iar deficitul de cont curent este la cel mai ridicat nivel din 2008. In conditiile in care pana la finele lui 2020 vor avea loc alegeri prezidentiale si parlamentare, este clar ca banca centrala are nevoie de o mana ferma, scrie Bloomberg.Isarescu este exact aceasta mana ferma. Bloomberg subliniaza ca guvernatorul BNR a jucat un rol cheie in aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007 si a fost o ancora de stabilitate in timp ce multe guverne s-au prabusit. Sub conducerea sa, hiperinflatia a fost invinsa iar cresterea economica a ajutat la reducerea saraciei. Urmatorul obiectiv ar fi adoptarea monedei euro, a carei data tinta a fost stabilita recent pentru 2024.De asemenea, Isarescu a dobandit si o recunoastere internationala. In cei 28 de ani a colaborat cu omologi precum Alan Greenspan si Mario Draghi, a primit 17 titluri de onoare universitare si este un membru al exclusivistului club Bilderberg Group.Insa autoritatea lui Isarescu a inceput sa fie contestata. Acesta a atras atentia ca Guvernul nu l-a consultat atunci cand a decis sa reduca taxele sau sa introduca o asa-numita "taxa pe lacomie" care viza bancile, prima masura alimentand inflatia iar a doua a declansat cele mai mari vanzari in masa pe bursa de la Bucuresti din ultimul deceniu.Desi in trecut acordul tacit intre principalele partide din Parlament a permis BNR sa mentina o alcatuire diversa si echilibrata a Consiliului sau de Administratie, opozitia sustine ca de data aceasta Partidul Social Democrat vrea controlul deplin.Pana acum, Mugur Isarescu nu a fost explicit cu privire la intentiile sale, lasand sa se inteleaga ca varsta sa ar putea sa ii influenteze decizia. "Am aproape 70 de ani, nu?", a spus Isarescu in urma cu un an, lasand sa se inteleaga ca nu are intentia de a mai continua . Cand a fost intrebat din nou in luna ianuarie, el a spus doar ca "Parlamentul va decide" si "ceea ce conteaza este ca institutia sa fie solida".Potrivit Bloomberg, printre potentialii inlocuitori ai lui Mugur Isarescu ar fi Florin Georgescu, prim-viceguvernator din 2004, Aura Socol, profesor in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), Cristian Socol, sotul Aurei si de asemenea profesor in cadrul ASE si Leonardo Badea, care conduce acum Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).