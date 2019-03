BNR ii raspunde lui Valcov: Am facut profit, 80% l-am virat la bugetul de stat. Nu tainuiti asa-zise adevaruri patriotice!

BNR: Interpretarea lui Valcov este complet gresita, daca nu chiar manipulativa

Dan Suciu spune ca Darius Valcov a facut "mai multe declaratii eronate, demonstrand grave neintelegeri in legatura cu gestionarea rezervei internationale si cu eventuala pierdere rezultata din aceasta administrare".BNR face urmatoarele precizari: In 2017, BNR a realizat nu o pierdere, ci un profit considerabil in principal pe seama bunei administrari a rezervelor internationale. Rezultatul total al administrarii activelor si pasivelor in valuta - care includ si rezerva internationala a Romaniei - a fost de 1.441.659 mii lei, ceea ce a dus la un rezultat operational total de 946.889 mii lei si un venit net (profit) al exercitiului financiar de 186.715 mii lei (Situatiile financiare ale BNR la 31 decembrie 2017, pag. 275 -277, Raportul anual pe 2017).Conform art. 43 din Legea 312/2004 privind Statutul BNR, 80% din acest venit net al BNR a fost virat la bugetul de stat (149.372 mii lei).Din suma ramasa, 22.406 mii lei au fost repartizati pentru majorarea rezervelor statutare ale bancii. Profitul mentionat a rezultat dupa scaderea tuturor cheltuielilor de functionare ale bancii, inclusiv cele de administrare, impozitare, salarizare si altele.Administrarea rezervelor valutare constituie principala sursa a rezultatului financiar pozitiv, obtinut intr-un climat extern caracterizat de randamente scazute (chiar negative pentru unele valute) pe pietele financiare relevante in anumite perioade.In acesti zece ani,BNR reaminteste ca obiectivele principale urmarite in cadrul activitatii de administrare a rezervelor internationale sunt siguranta si lichiditatea, si nu obtinerea de profit. Menirea rezervei internationale, dimensionata adecvat, este de a consolida bonitatea financiara internationala a Romaniei si, pe aceasta baza, de a reduce costurile de finantare internationala ale tarii."Din pacate, dl. Darius Valcov alege selectiv o singura cifra din Raportul anual pe 2017 legata de administrarea rezervelor internationale si a pozitiei financiare a BNR, considerand ca cifra de la pagina 166 a Raportului anual, de minus 80 de milioane echivalent euro este rezultatul total al administrarii rezervelor.Interpretarea este complet gresita, daca nu chiar manipulativa, si ar fi putut fi evitata daca dl. Valcov chiar ar fi citit si nota care spune explicit ce reprezinta acea cifra ('O componenta a veniturilor din activitatea de administrare a rezervelor internationale').Aceasta cifra este rezultatul randamentului negativ generat de portofoliul de lichiditate, necesar pentru platile zilnice facute pentru acoperirea unor scadente de plata ale statului si denominat in euro.In contextul unor randamente negative pentru activele in euro pe plan mondial, ca rezultat al politicilor monetare ale marilor banci centrale (FED, BCE), acest lucru presupune pastrarea unei lichiditati ridicate si, implicit, de sume consistente la dispozitie atat in numerar, cat si in depozite pe termen scurt, o componenta care a generat pierderi pentru toate bancile centrale.Este cu atat mai meritorie activitatea BNR pentru faptul ca a reusit fructificarea altor parti din rezerva internationala care au acoperit pierderile si au dus la obtinerea de profit, aducand si contributii substantiale la bugetul de stat.In legatura cu insinuarile legate de existenta, inclusiv in Banca Nationala a Romaniei, si a unui 'alt tip de corespondenta care se face cu persoane si agentii de rating' care 'nu fac bine Romaniei si in alta tara acele persoane ar fi fost puse sub acuzare pentru tradare de tara', ii recomandam dlui Valcov sa sesizeze, daca are dovezi, organele abilitate, pentru a nu-si ingreuna situatia juridica deja dificila, prin tainuirea unor asa-zise adevaruri patriotice", incheie purtatorul de cuvant.Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a atacat duminica seara, in cadrul unei emisiuni TV, conducerea BNR, invocand rezultatele slabe obtinute din administrarea celor 36 de miliarde de euro ce constiuie rezervele statului."Unii se cred destepti si pe viata intr-un anumit loc. Imi doresc o echipa noua de patrioti la BNR", a spus Valcov.Consilierul premierului a spus ca in conditiile in care Romania ar imprumuta cele 33 de miliarde de euro (echivalentul rezervei) ar trebui sa plateasca 1 miliard de euro, dar BNR, din administrarea rezervei, a obtinut in 2017 minus 80 de milioane de euro.Intrebat despre aducerea rezervei de aur in tara, conform unui proiect de lege semnat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, Valcov a spus: "Daca spun sa vina in tara, inteleg ca suntem rusi".Mandatul guvernatorului Mugur Isarescu la conducerea BNR expira in luna mai. Oficiali ai BNR au avut pozitii critice fata de unele masuri luate de Guvern, printre care OUG 114.