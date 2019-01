Culmea cinismului in politica romaneasca

Remus Pricopie este profesor universitar, specializat in comunicare publica, participare publica, educatie, politici publice si dezvoltare durabila. A studiat si efectuat stagii de specializare in noua universitati din cinci tari. A fost ministrul Educatiei si Cercetarii in perioada 2012-2014. In prezent este si presedintele Bordului Comisiei Fulbright US - Romania, vice-presedinte al Asociatiei Internationale a Universitatilor - IAU, presedinte al Forumului Academic Permanent Uniunea Europeana - America Latina si membru al World Academy of Art and Science (WAAS).

Prin anii '90, Liviu DRAGNEA gestiona carciumi prin Teleorman, acumula capital privat si isi muta interesul spre politica locala - Prefectura, Consiliul Judetean.In aceeasi perioada, Mugur ISARESCU incerca sa puna pe picioare o institutie - BNR -, sa castige increderea institutiilor financiare internationale, pentru ca tara sa nu intre in faliment, iar ca, prim-ministru, alaturi de presedintele Emil CONSTANTINESCU, a depus eforturi si a reusit sa convinga statele occidentale ca meritam sa intram in clubul euro-atlantic.Deciziile privind aderarea noastra la NATO si UE au fost conturate atunci, in perioada 1999-2000, cand Mugur ISARESCU se afla in fruntea Guvernului Romaniei. Cabinetele NASTASE si TARICEANU au meritul ca au stiut sa duca mai departe si sa finalizeze aceste negocieri.Prin 2008 - 2009, Liviu DRAGNEA isi muta atentia catre mecanismele de putere de la Bucuresti. Avea destui bani si influenta in PSD pentru a pretinde acest lucru. Cam tot atunci - aflam de la DNA, OLAF si cu ajutorul investigatiilor jurnalistice din tara si strainatate - avea o dinamica impresionanta de castigat contracte cu Statul Roman, prin firmele controlate.In acelasi interval de timp, BNR incerca, alaturi de presedintele Traian BASESCU, de prim-ministrul Emil BOC si de Mircea GEOANA, presedintele de atunci al PSD, sa protejeze tara de efectele crizei economice si sa evite un scenariu de tip Grecia.In 2019, Liviu DRAGNEA este in fruntea Statului Roman - prin interpusi - si decide cine este patriot si cine NU, cine are dreptate si cine NU, cine sta si cine pleaca.Mugur ISARESCU este aratat cu degetul pentru ca nu executa ce zice presedintele PSD.Pe parcursul acestui an, este foarte posibil sa constatam ca inca nu am vazut tot ce poate sa faca (rau) Liviu DRAGNEA, iar limitele irationalului si culmea cinismului asteapta sa fie atinse.