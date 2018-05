Dragnea, dupa discutia de 3 ore cu Isarescu: Inainte sa ia orice masuri, Guvernul va analiza cu BNR efectele

Cine e de vina pentru inflatie

Dragnea nu-si face griji pentru deficit: Asta e rolul Comisiei Europene

BNR analizeaza masurile in legatura cu Pilonul II si plafonarea dobanzilor

Dragnea explica de ce intalnirea cu Izarescu a avut loc la el in birou: PSD nu vrea sa preia controlul BNR

Ziare.

com

"S-a convenit sa existe o colaborare bazata pe intalniri frecvente, constante intre BNR si Guvern. Guvernul si-a aratat disponibilitatea ca, inainte sa ia orice masuri, sa aiba o intalnire cu BNR si sa analizeze impreuna daca e nevoie de alte masuri care sa completeze efectele. BNR si-a aratat deschiderea totala intr-o colaborare cu Guvernul pentru ca obiectivele sunt comune", le-a spus Liviu Dragnea jurnalistilor.In ce priveste cresterea inflatiei, Dragnea sustine ca aceasta a fost determinata de cauze externe, cum ar fi pretul petrolului."Si Guvernul, si BNR au convenit ca principalele cauze pentru cresterea inflatiei sunt factori exogeni, din afara Guvernului sau BNR - gaze, energie, petrol, de exemplu - care au o contributie masiva la crestera inflatiei", sustine liderul PSD.El a dat asigurari si ca nu exista niciun indiciu ca Romania ar fi in prag de criza: "S-a convenit, parerea e comuna, ca nu exista niciun fel de indiciu ca Romania ar fi in prag de criza sau ca exista argumente sa se vorbeasca de instabilitate".Liderul PSD s-a aratat deranjat de prognozele publicate azi de Comisia Europeana care avertiza ca Romania nu doar ca in 2018 va avea un deficit bugetar de peste 3%, dar in 2019 risca sa sara de 4%."Nu vreau sa intru in conflict cu CE. Sunt destul de detasat, dar spun cu mare respect ca in toti anii precedenti Comisia Europeana - asta e rolul ei, sa traga semnale de alarma si sa fie grijuie - a avut previziuni de o crestere economica mai mica si un deficit mai mare decat a fost in realitate", sustine Dragnea, care a spus ca evaluarea lui e ca deficitul anul acesta va fi undeva la 2,96 - 2,98%.El spune si ca liderii BNR prezenti la intalnire - Mugur Isarescu si prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu - ar fi spus ca programul de guvernare al PSD e "cel mai predictibil"."Programul de guvernare, si e parerea si a BNR, e cel mai predictibil, e un program riguros prezentat in campanie si adoptat in Parlament cu masuri usor de verificat. Previziunile noastre sunt bune si nu au fost respinse de BNR", a sustinut liderul PSD.Dragnea nu a vrut insa sa dea detalii despre ce au spus oficialii BNR despre unele masuri anuntate de social-democrati, cum ar plafonarea dobanzilor la credite sau diferitele scenarii pentru Pilonul II de pensii."S-a vorbit despre aproape toate subiectele. Pentru mine cel mai importanta si imbucuratoare concluzie e ca sunt pareri destul de convergente intre BNR si Guvern. Sigur, sunt unele situatii unde sunt abordari diferite, de aceea avem intalniri. Nu intru in niciun fel de detaliu acum.BNR pe acest subiect (plafonarea dobanzilor, n.red.) a zis ca o sa ne trimita o evaluare si o analiza, urmand ca decizia sa fie luata in Parlament. Colegii mei se vor uita pe acea analiza si evaluare,, dar trebuie tinut cont si de nevoia unei categorii din societate care ar avea nevoie de aceste imprumuturi.Problema nu e foarte simpla, dar Guvernul ne va da un punct de vedere de care noi in Parlament vom tine seama. In cadrul intalnirilor sigur ca se va discuta si subiectul Pilonului II in profunzime", a raspuns Dragnea, la insistentele jurnalistilor pe aceste subiecte.Seful PSD a explicat si de ce intalnirea a avut loc in biroul sau de la Camera Deputatilor si nu la Guvern."E necesar sa va explic de ce a avut loc aici. A fost un schimb de scrisori intre mine si dl guvernator, am hotarat sa facem publice acele scrisori. Era stabilita o frecventa de intalnire intre Guvern si BNR si s-a convenit sa aiba loc o singura intalnire comuna aici, la Parlament. (...)Le-am si spus ca am fost onorat ca intalnirea a avut loc aici. De acum inainte vor avea loc si la Guvern si la BNR (intalniri, n.red.) intr-o frecventa pe care o vor stabili ulterior. O frecveta atat de mare sau mica in functie de cum evolueaza lucrurile", a explicat Dragnea. Intrebat daca va mai lua si el parte la intalniri, liderul PSD a spus ca da, daca va fi invitat.El a povestit ca a fost cel care a adus in discutie si spinosul subiect al conflictului, sustinand ca acesta nu exista si de aceea nici nu a fost nevoie de vreo mediere."Eu am adus in discutie ca nu e cazul de o mediere ca nu e un conflict intre BNR si Guvern. I-am spus dlui guvernator ca. Dl guvernator are din partea mea sprijin total.BNR e o institutie sanatoasa, un pilon fundamental si conducerea e una cu experienta si foarte multa expertiza", a mai spus Dragnea, care a avut pe parcursul declaratiilor dificultati in a-i pronunta corect numele guvernatorului BNR.Astfel, de 3 ori i-a spus, in loc de Isarescu. La comentariile jurnalistilor, el a inceput sa rada: "Asa imi scapa, ce vreti. Iertati-ma! I-am cerut scuze si dumnealui".In fata acestor declaratii total opuse fata de cele de acum doua saptamani cand acuza BNR ca isi coordoneaza declaratiile cu cele ale Opozitiei si ale presedintelui Klaus Iohannis, jurnalistii l-au intrebat daca isi mentine totusi si acea afirmatie."Mi-o mentin, mi-am mentinut-o si in fata dlui guvenator. E vorba de unii functionari de acolo, nu am spus niciodata ca sunt declaratii ale dl-ui Isarescu", a conchis el, cerand "mai putine declaratii de la BNR care exced cadrul institutional si constitutional".Vezi aici mai multe detalii de la intalnirea cu Isarescu din biroul lui Dragnea la care au participat si Dancila, Teodorovici si Darius Valcov