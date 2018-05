Florin Citu (PNL): CE si BCR cer modificarea statutului BNR astfel incat sa fie prevenite influentele politice

Ziare.

In aceeasi nota, cele doua institutii solicita si introducerea unei prevederi exprese vizand blocarea oricarei incercari a Guvernului de a influenta deciziile Bancii Nationale.Conform lui Citu, daca in 2016 erau indeplinite trei din cele patru criterii necesare aderarii la zona euro, in prezent doar un singur criteriu este indeplinit, pentru ca "Guvernarea PSD si Comisia 'Dancila-Valcov' pentru aderarea la zona euro au inrautatit dramatic situatia economica".", scrie Citu pe Facebook, afirmand ca "CE si BCE intervin si cer modificarea statului BNR (...) dupa ce Dragnea si gasca lui au atacat banca centrala in discursul public si au incercat sa influenteze politica monetara printr-o scrisoare amenitatoare adresata conducerii BNR".El mentioneaza ca prima si cea mai importanta cerinta din partea CE este aceea ca Ministerul Finantelor Publice sa nu mai participe la sedintele de politica monetara, nici macar ca observator, in contextul politic din Romania, riscul fiind prea mare ca politicul sa influenteze politica monetara a BNR.De asemenea, conform senatorului liberal, care prezinta documente atribuite CE si BCE, acestea cer sa se includa in statutul BNR o modificare prin care articolul 3 sa prevada in mod expres obligativitatea Guvernului de a nu incerca sa influenteze forurile de decizie ale BNR.Florin Citu sustine ca in 2018, doar unul din cele patru criterii necesare pentru aderarea la zona euro mai este indeplinit in conditiile in care in 2016 erau indeplinite 3 criterii."Guvernarea PSD si Comisia 'Dancila-Valcov' pentru aderarea la zona euro au inrautatit dramatic situatia economica. Acest rezultat arata ca", spune Citu.El relateaza ca in prima sedinta a Comisiei pentru aderare la zona euro, pe care o numeste "o sueta PSD-ista", a cerut sa se voteze ce se intampla in situatia in care un guvern ia decizii care ne indeparteaza de aderarea la zona euro asa cum au facut guvernele Dragnea I, lI si III, si ca nu a primit un raspuns, motiv pentru care considera ca aceasta comisie este "" al PSD si atat.In opinia sa, pentru aderarea la zona euro este nevoie de o comisie serioasa, transpartinica si cu experti cu adevarat independenti politic."Vestile proaste pentru Dragnea si gasca lui nu se opresc aici. CE si BCE cer o serie intreaga de modificari la statul BNR (90% din statut) care auLucrurile au devenit foarte serioase. Dragnea si PSD trebuie sa inteleaga un lucru foarte clar: chiar daca printr-o minune toate cela 4 criterii sunt indeplinite, Romania nu poate adera la zona euro pana cand statutul BNR nu este modificat, asa cum cer BCE si CE. Romania nu poate sa faca modificarile la statut cu o luna inainte de a incerca sa intre in ERM. Nu. Statutul trebuie modificat cat mai repede, in 2018. Atlfel, Romania va ramane multi ani in afara zonei euro si a spatiului Schengen", avertizeaza parlamentarul liberal.