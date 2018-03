Isarescu a vorbit in Parlament despre inflatie: Nu au existat presiuni din partea PSD, actionam legal

LIVE TEXT

Rata inflatiei a urcat la 4,72% in februarie

Senatorii PSD nu au participat la dezbatere.Potrivit lui Mugur Isarescu, rata inflatiei la finalul anului trecut a fost generata de socuri adverse din partea ofertei, precum si de socuri externe."Aceste socuri au generat crestei de preturi la gaze naturale, energie electrica, majorarea accizei la carburanti. Influente similare au provenit din dinamica preturilor la legume, oua, inregistrate si la nivel european, precum si majorarea pretului tutunului anul anterior.S-a adaugat si epuizarea masurilor tranzitorii, februarie 2017, scaderea cotei standard la TVA. Cu alte cuvinte, daca am fi calculat evolutia inflatiei fara impactul fiscal, acesta ar fi fost anul trecut mai ridicat", a declarat Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a mai spus ca "adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale, reducerea TVA".Totodata, Mugur Isarescu a explicat si majorarea dobanzii de politica monetara.- Consiliul BNR apreciaza aceasta oprtunitate de a ne adresa pe un subiect de actualitate.- Dupa cum s-a mentionat in analizele noastre, inclusiv in raportul pe luna februarie, majorarea inflatiei in ultimul trimestru a fost generata de socuri adverse din partea ofertei, precum si socuri externe.- Aceste socuri au generat cresteri de preturi la gaze naturale, energie electrica, majorarea accizei la carburanti. Influente similare au provenit din dinamica preturilor la legume, oua, inregistrate si la nivel european, precum si majorarea pretului tutunului anul anterior.- S-a adaugat si epuizarea masurilor tranzitorii, februarie 2017, scaderea cotei standard la TVA. Cu alte cuvinte, daca am fi calculat evolutia inflatiei, fara impactul fiscal, acesta ar fi fost anul trecut mai ridicat.- Rata anuala a inflatiei este 1,8% in Cehia, 1,4% in Polonia si 1,9% in Ungaria. In aceste state se manifesta aprecieri ale monedei nationale, in timp ce in Romania exista o tendinta de depreciere.- Romania a avut in 2017 un deficit de cont curent de 3,4% din PIB. Este al treilea din UE si este in adancire.- Cursul de schimb este stabilit de piata. Interventia BNR nu numai ca s-ar dovedi nesustenabila, dar ar si afecta credibilitatea bancii centrale.- Concluzia noastra este ca, in absenta unor socuri, actiunea BNR creeaza premise solide ca rata inflatiei sa revina in finalul intervalului in tintele stabilite.Am avut o inflatie negativa in 2017 ca si in 2016, dar, cum va spuneam, adevarata inflatie a fost ecranata de masurile fiscale. Acestia sunt factori exogeni. La BNR nu avem nicio putere sa intram in piata sa spunem comerciantilor de ce au crescut preturile. Responsabili pe partea ofertei sunt factorii externi. In a doua parte a anului trecut au existat multe socuri: cresterea combustibililor, cresterea accizelor etc.- Ati mai intrebat de ce dobanda in piata este sub dobanda de politica monetara. Din doua motive:Pentru ca asa este in Europa. Nu vrem sa rezolvam problema inflatiei prin deteriorarea balantei de plati.Decizia pe care BNR a luat-o este ca in perioada urmatoare vom actiona in functie de cum evolueaza piata. Suntem intre ciocan si nicovala: suntem acuzati ca nu am actionat foarte ferm si pe de alta parte ca am dat, la inceputul anului, cu capul precum berbecul pentru rezolvarea problemelor. Avem ingrijorarile noastre.Noi am ramas in tinta de inflatie. Anul trecut am indeplinit-o, am indeplinit-o si in anii precedenti. Anul trecut nu am indeplinit-o, pentru ca era oricum foarte mica. Noi dam trimestrial rapoarte privind inflatia, gradul in care tinta a fost atinsa, de ce nu a fost atinsa in cazul in care nu a fost atinsa.Eu am vazut proiectul de ordonanta, l-am si semnat. Acest comitet suspenda activitatea altui comitet, si nu ma refer la comitetul nostru, care este pur tehnic, ci un comitet guvernamental. Comitetul de la BNR functioneaza insa in continuare. Sunt pentru aceasta abordare, pentru ca noul comitet are rolul sa obtina consensul national care este foarte important.Masa monetara a crescut foarte mult. De ce a fost nevoie sa tipariti mai multi bani in 2017 decat in 2016?O buna parte din crestere vine exact din faptul ca populatia a economisit mai mult. Nu priviti tiparirea banilor ca ceva ostentativ. Sunt state unde a avut loc o explozie a banilor tipariti de bancile centrale si au avut deflatie. Aceasta masa monetara despre care spuneti ca a crescut foarte mult nu a crescut mai mult decat in Cehia, Polonia si Ungaria. Si in aceste state nu a existat o crestere a inflatiei.Am auzit aceasta formulare, nu am asemenea putere.Ceea ce facem noi nu difera de ceea ce fac toate bancile centrale. Cereti transparenta, trebuie sa anuntam ce se intampla cu inflatia. Nu cred ca prognozele de inflatie duc inflatia mai sus.Observati ca exista si pareri opuse, ca ne miscam prea repede. Majorarea de doua ori de la inceputul anului a dobanzii de politica monetara nu este o decizie usoara. Noi credem ca ne-am miscat in timpul necesar. Credem ca masurile luate la inceputul anului vor avea efecte.Referitor la intrebarea daca au existat presiuni din partea PSD, nu avem cum sa avem presiuni pentru ca actionam legal, ne bazam pe date, nu ne abatem de la ele. Au existat discutii, nu neaparat contradictorii, dar nu inseamna ca acceptam presiuni.Sunt doua deosebiri fata de 2007-2008. Prima se refera la amplitudinea dezechilibrelor. Avem o problema cu dezechilibrele, dar nu cu marimea lor. A doua mare diferenta intre prezent si 2007-2008 este situatia Bancii Centrale si a politicii guvernamentale. Faptul ca suntem membru al UE va tine deficitul la 3%.- Exista un schimb de replici intre Florin Citu si Daniel Zamfir. Citu incearca sa incheie dezbaterea, Zamfir insista ca vrea sa mai puna intrebari.- "Nu este o conferinta de presa, este o audiere", a declarat Daniel Zamfir.- "Nu este o audiere, este o dezbatare. Ati avut posibilitatea sa puneti intrebari, timpul s-a incheiat. Dumneavoastra vreti sa faceti circ", a replicat Florin Citu.***********************Invitatia lui Mugur Isarescu in Parlament a fost lansata de senatorul PNL Florin Citu, acesta precizand ca va fi o dezbatere profesionista si transparenta."Este o premiera pentru Parlament in acest mandat, cand guvernatorul BNR raspunde invitatiei pentru a dezbate impreuna, profesionist si trasparent, situatia economica a Romaniei. Astazi nu vorbim politica. Incercam impreuna sa gasim solutii pentru viitor.Este o oportunitate si pentru PSD-isti de a participa la o discutie serioasa despre problemele economice ale tarii, pentru ca din punctul meu de vedere implementarea programului de guvernare ne-a adus in aceasta situatie", a scris Florin Citu pe Facebook Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72% , cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%.Cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in februarie, la citrice (5,98%), fructe proaspete (3,54%) si la alte legume si conserve de legume (2,17%).La inceputul lunii februarie, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a anuntat ca inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5% Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR afirmase atunci ca inflatia va atinge 3,2% la finalul anului 2018.