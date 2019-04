Isarescu a zis ca haina nu e bine croita, Teodorovici ca destinatarul s-a ingrasat. Era vorba despre ... taxa bancara

Ziare.

"Spun ca este o forma imbunatatita. Daca o haina este croita gresit, cu greu mai poti sa o faci sa cada bine, ramane cu unele probleme", a caracterizat Mugur Isarescu, in cadrul briefing-ului de presa de marti, modificarile aduse la taxa pe active.Guvernatorul BNR a precizat ca, pentru ca taxa modificata a bancilor, s-a actionat in mai multe directii."Consiliul de Administratie (al BNR - n.red.) le-a dat membrilor sai din Comitetul Macroprundetial, din care facem noi parte si Ministerul de Finante, un mandat (...): unu, ca textul modificat al ordonatei sa rupa legatura dintre nivelul taxei (pe activele bancilor - n.red.) si ROBOR; al doilea, din activele taxate sa le scoata pe cele sensibile, de exemplu, rezervele minime obligatorii sunt oricum obligatia bancilor, un fel de taxa - nu poti sa le taxezi de doua ori; (...); al treilea obiectiv a fost ca nivelul de taxare sa fie redus, astfel incat sa nu cream un pericol pentru stabilitatea financiara. Din acest punct de vedere, toate obiectivele pe care ni le-a dat Consiliul de Administratie au fost realizate", a mai spus Isarescu.Guvernatorul Bancii centrale a subliniat ca noua taxa a fost "o initiativa nefericita si neinspirata"."Cel mai mare pas inainte dupa aparitia acestei ordonante (OUG nr. 114/2018 - n.red.) si dupa modificari (...) a fost ca bancile au fost chemate in prim-plan, prin Asociatia Romana a Bancilor (ARB - n.red.), si au putut sa discute direct asupra modificarilor. Este bine si pentru tara, si pentru Banca Nationala, ca sa nu mai fim acuzati ca suntem avocatii bancilor. Bancile trebuie sa aiba o voce mult mai puternica - si prin asociatie, si separat. Sa isi explice maniera in care actioneaza, limitele in care functioneaza, pentru ca, in aceasta perioada de trei luni, o privire realista, nu exagerata, a aratat, cu tarie, cate confuzii sunt in societatea romaneasca, prind", crede Isarescu.Guvernatorul BNR a mentionat ca, in aceste conditii, este evident ca nu a rabufnit degeaba in ianuarie si februarie in privinta modului in care a fost introdusa aceasta taxa. "Aceste masuri nu se iau in conditiile in care toate aceste industrii aveau bugetele facute, dupa care spui ca este prietenoasa, pentru mediul de afaceri", a subliniat Isarescu, referindu-se la modul in care a fost anuntata si adoptata OUG nr. 114/2018, la finele lunii decembrie 2018.Cu toate acestea, Guvernatorul BNR vede "pozitiv" tot acest efort de modificare a taxei pe activele bancilor."Am scapat de o pacoste. Se mai pot face imbunatatiri. Bancherii sa fie mai activi si sa-si spuna parerea si asa mai departe. S-a discutat pozitiv, cel putin in ultimele saptamani. Discutiile le-am urmarit cu atentie - maniera in care s-a discutat", a punctat Isarescu.In replica, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, i-a raspuns, marti seara, Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei: "Cat despre modul in care este croita o haina, mai mult sau mai putin, stiti cum este: haina poate fi croita perfect, daca cel caruia ii este destinata, intre timp, s-a ingrasat, este clar ca nu il va mai cuprinde. Intrebarea este, n-am apucat sa ascult declaratia domnului Guvernatorul: a spus si de emisinea de bonduri in euro?", a afirmat Eugen Teodorovici, marti seara, in cadrul unor declaratii de presa.OUG nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata vineri seara, la data de 29 martie, in Monitorul Oficial nr. 245, cele mai multe modificari facandu-le in OUG 114/2018.Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, respectiv fara numerar, creditele pentru autoritatile publice, titlurile de stat si creditele pentru programele guvernamentale (Prima Casa etc.), sunt de: 0,4% pe an, pentru bancile care detin o cota de piata mai mare sau egala cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piata mai mica de 1%. Noile prevederi se aplica pentru taxa datorata de banci incepand cu acest an. Bancile pe pierderi nu achita noua taxa, taxa nu poate depasi profitul bancii si este deductibila.Pentru anul 2019, pentru fiecare banca, rata este redusa proportional pana la 0%, daca se ating urmatoarele tinte: creste creditarea cu 8%, diminueaza diferenta dintre dobanda la credite si cea la depozite cu 8% si aceasta din urma diferenta este de 4 puncte procentuale. Mai exact, taxa nu se datoreaza si nu se declara la nivelul primului semestru in urmatoarele situatii: daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; sau daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda, sau daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.