Isarescu ar vrea sa aduca rezerva de aur in tara: Sa marim muzeul, sa atinga fiecare un lingou

"Nu pot sa vorbesc in numele Consiliului (Consiliului de Administratie al BNR), dar as inclina, personal, da. Scopul rezervei, inclusiv cea de aur, este sa dea credibilitate", a afirmat Mugur Isarescu, in cadrul briefing-ului de presa de marti, intrebat daca este de-acord cu repartierea aurului, dupa cele mai recente discutii si propuneri.Guvernatorul BNR a mentionat ca, imediat dupa aceasta sedinta, cea de marti, CA al BNR mai are o sedinta si va trimite "avizul, opinia BNR catre Parlament", fiind "in termenul de 30 de zile", pana cand pot trimite un raspuns."Noi luam la aur, pana in criza, 1 procent - un procent si ceva, la valuta, la dolar luam 5 sau 6 pe diferite plasamente. Raportul s-a cam pastrat. Daca la dolar a ajuns 0 sau negativ, ajunsese, va dati seama cata fantezie au avut cei care tot revenit si au revenit ca nu stiu cat a pierdut Banca Nationala ca nu a obtinut dobanda la aur.Ce dobanda sa obtii la aur? Sunt dobanzi negative. Se mai obtinea un castig daca ne apucam sa facem operatiuni speculative. Nu facem asa ceva cu rezerva de aur a Romaniei", a punctat el.In aceste conditii, guvernatorul BNR a completat ca reprezentantii institutiei au multe de explicat: ce este rezerva, cum este administrata."Directia de comunicare trebuie sa o explice mai bine. In fiecare an, avem cinci pana la zece pagini, administrarea rezervelor valutare ale Romaniei in raportul anual. Probabil ca nu le citeste nimeni", a adaugat Isarescu.Guvernatorul BNR a subliniat ca rezerva nu este investitie. "Rezerva este rezerva, nu este investitie. Aurul are o mare dimensiune emotionala. Suntem aproape hotarati sa marim partea din muzeu privind aurul, sa gasim o modalitate sa treaca fiecare dintre dumneavoastra si sa atinga un lingou de aur. Sa vedem cum asiguram securitatea", a mai spus Isarescu.Guvernatorul BNR a remarcat ca pana si in Germania s-a vazut aceasta dimensiune emotionala, germanii repatriind o parte din rezerva, astfel ca au ajuns sa aiba 50% in strainatate si 50% in tara. "Deciziile noastre trebuie sa fie intelepte", a punctat Isarescu.Guvernatorul BNR a sustinut ca reprezentantii institutiei despart Legea BNR de repartierea aurului in tara. Cele doua aspecte sunt legate, deoarece CA al BNR are indatorirea de a administrarea rezerva de aur, conform legislatiei nationale si europene.In prezent, rezerva de aur a Romaniei este de 103,7 tone, iar aproximativ 60% este tinuta in custodie la Banca Angliei."Aurul a mers acolo fara sa avem o lege speciala, in baza legii noastre (a BNR - n.red.) . (...) Discutiile de la noi sunt inca foarte emotionale. Asa cum a fost dus acolo, cu informarea Parlamentului, poate cel putin o parte din aur sa fie adus inapoi tot cu informarea Parlamentului.Nu este nevoie de o lege. Acesta este, mai degraba, un comentariu personal. Noi vom trimite avizul Bancii Nationale vizand aceasta propunere si o vom face cu tot profesionalismul, cu responsabilitatea unei institutii serioase si cu angajamentul nostru de a pastra credibilitatea tarii", a detaliat Isarescu.