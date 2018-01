Isarescu: BNR insista pe o structura mai buna a bugetului. Cresterea economica ar trebui sa se bazeze pe investitii, nu pe consum

Ziare.

com

"Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand ai o asemenea crestere economica, sa ai un deficit la limita permisa de UE... Din datele preliminare pe care le avem, deficitul fiscal se inchide sub 3%. Acest lucru inseamna eforturi din partea Ministerului de Finante. BNR insista pe o structura mai buna a bugetului, structura cheltuielilor, cum se zice", a spus Isarescu.Investitiile si nu consumul ar trebui sa fie motorul cresterii economice, sustine guvernatorul BNR."BNR insista pe faptul sa avem o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii in total cheltuieli bugetare. In acest fel, treptat, cresterea economica sa se bazeze in mai mare masura pe investitii si in mai mica masura pe consum. Cu cat se va face mai repede, cu atat mai bine va fi mai bine. Aceasta este opinia Bancii Nationale", a mai spus guvernatorul BNR.