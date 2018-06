Isarescu: Cei care au facut credite pentru case au devenit prizonierii propriilor aspiratii. Nu sunt robii bancilor

Ziare.

El a precizat ca BNR doreste sa promoveze o discutie serioasa despre ceea ce inseamna creditul ipotecar, nu una de tipul "alba-neagra" cu afirmatii care fac referire la descurajarea creditarii."Recent, un guvernator de banca centrala spunea ca aspiratia de a avea o casa este o aspiratie constructiva, iar solutia de a realiza aceasta aspiratie este creditul ipotecar.Se spune ca oamenii care si-au luat case au devenit robii bancilor. Nu au devenit robii bancilor, au devenit prizonierii unei aspiratii pe care doreau sa si-o indeplineasca. Dorinta de a-si face o casa rapid, fara sa astepte 20-30 de ani, dotata de la inceput, pe care sa o plateasca in 20-30 de ani", a afirmat Isarescu.Potrivit guvernatorului BNR, in copilaria lui, casele nu se faceau cu credite."Eu am trait in copilaria mea maniera in care se faceau case. Nu erau pe atunci credite. Luai o caramida, un lemn, reuseai sa construiesti o casa in 20-30 de ani. Apoi a venit moda blocurilor, sa fie cumparate prin credite", a subliniat Mugur Isarescu.Potrivit guvernatorului, din pacate, exista un risc de nerambursare a creditelor, iar el poate fi atenuat prin gasirea unui echilibru intre riscuri si aspiratii. Totodata, Isarescu a subliniat ca cei care contracteaza un credit pentru a-si cumpara o locuinta trebuie sa fie constienti de riscurile asumate."A cumpara o casa in tinerete, mai ales mobilata, este un lucru extrem de serios. Vrem sa promovam o discutie serioasa despre creditul ipotecar. Nu o discutie de tipul "alba-neagra" cu lozinci de genul: Banca Nationala descurajeaza sau omoara creditul. Pai, asta vrem sa promovam? Cu lozinci din acestea care nu spun mai nimic?", a intrebat Isarescu.FMI a dat, marti, publicitatii un raport in care au fost prezentate vulnerabilitatile sectorului financiar romanesc.Printre altele, expertii FMI atrag atentia caIntre 2008 si 2017, ponderea creditelor imobiliare a crescut de la 21% din totalul creditelor acordate gospodariilor la peste 54%. Avansul creditelor ipotecare a generat o crestere a pretului la case."In plus, avand in vedere ca marea majoritate a contractelor de credit sunt la dobanzi variabile,", avertizeaza FMI.De asemenea, mai afirma FMI, cresterea creditarii dinspre institutiile financiare nonbancare ar putea provoca vulnerabilitati si riscuri de reputatie pentru sectorul bancar. Institutiile financiare nonbancare ofera credite IMM-urilor, in principal in valuta, precum si gospodariilor, deseori celor cu venituri reduse si la dobanzi mai mari....Comportamentul institutiilor financiare nonbancare poate crea un risc de reputatie pentru sectorul financiar, care are deja o imagine negativa in randul opiniei publice", subliniaza raportul FMI.Mugur Isarescu a explicat ca la realizarea raportului au participat si reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei, iar documentul a fost aprobat in unanimitate de Consiliul de Administratie."Nu este un raport despre previziuni, ci un raport care evalueaza riscuri. FMI considera stabilitatea financiara un bun public. Noi am mai spus ca stabilitatea financiara este ca sanatatea - iti dai seama de importanta ei abia atunci cand n-o ai. Ne-am dat acordul pentru publicarea nu doar a raportului, ci si a notelor tehnice suplimentare, considerand ca transparenta e foarte importanta", a precizat Isarescu.