Isarescu, despre criptomonede: Este chiar o problema de securitate

Ziare.

com

El a mai precizat ca este dificil de crezut ca monedele virtuale ar putea deveni cu adevarat bani, deoarece nu pot exercita functiile de baza ale unei monede.Isarescu a sustinut joi dupa amiaza o prelegere la cea de-a doua editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", care are loc in Mamaia, el vorbind si despre monedele virtuale."Cred ca monedele virtuale nu sunt doar o problema suplimentara pe agenda reglementatorilor, ci si prin intermediul tehnologiilor ce stau in spatele lor, vestitori ai evolutiilor vitale in activitatea bancilor centrale. Si mai recent pana si directorul executiv al Fondului Monetar International, madam Lagarde, a spus bancilor centrale: nu le neglijati, este o tehnologie captivanta, extraordinara. Problema este ca bancile centrale sa nu neglijeze aceasta tehnologie si sa nu devina captiva in mana altora", a afirmat Isarescu.El a spus ca marea problema a critomonedelor este increderea in emitent, nefiind clar cine este acesta, iar acest lucru reprezinta o problema de securitate."Pentru ca marea problema a criptomonedelor este increderea in emitent. Nici nu se stie clar cine este emitentul. Din acest punct de vedere, este chiar o problema de securitate. Nu a penetrat foarte mult in zona noastra, dar nici ca suntem feriti.E o mare tentatie si romanii stiti ca au aceasta tentatie si experienta noastra post-decembrista arata: Caritas, FNI. Exista inclinatia asta de castiguri rapide si in consecinta nu putem spune ca sa le calificam urat si sa le descalificam printr-o vorba", a mai declarat Isarescu.Guvernatorul BNR a mentionat ca este greu de crezut ca monedele virtuale ar putea deveni cu adevarat bani."Este dificil de crezut ca monedele virtuale ar putea deveni cu adevarat bani, dat fiind ca nu pot exercita functiile de baza a unei monede propriu zise. Cu greu pot fi calificate drept mijloc de schimb, numarul comerciantilor care accepta bitcoin este nesemnificativ, iar numarul tranzactiilor este mic. In acelasi timp, operarea de plati cu monede virtuale dureaza mai mult si are costuri superioare optiunilor de plata deja existente", a mentionat Isarescu."Black Sea and Balkans Security Forum" are loc in perioada 14 - 16 iunie si este organizat de asociatia New Strategy Center, in parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanta si Zona Metropolitana Constanta, cu sprijinul Primariei Municipiului Constanta.