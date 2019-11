Isarescu, despre deprecierea leului: Va face mai dificila finantarea deficitului bugetar

Ziare.

Miercuri seara, euro a crescut pe piata interbancara si a depasit nivelul de 4,8 lei, stabilind astfel un nou nivel record. Bancile comerciale vindeau euro, miercuri seara, si cu peste 4,9 lei.Isarescu a spus, joi, ca discutiile despre deprecierea cursului de schimb nu-si au rostul, avand in vedere ca 80% din deficitul extern este generat de deficitul bugetar. El a indeamnat la calm si a spus ca sunt resurse in piata pentru finantarea deficitului."Corectia deficitului extern trebuie facuta, in principal, printr-o corectie a deficitului public. (...) Corectarea nu se va putea face doar din deprecierea cursului de schimb", a spus Isarescu.El a subliniat ca deprecierea monedei nationale va face si mai dificila finantarea Romaniei pe plan extern."Cresterea cursului nu face decat sa faca mai dificila finantarea deficitului bugetar", a spus Isarescu.Guvernatorul considera ca deficitul bugetar de 4,4% din Produsul Intern Brut (PIB), anuntat in proiectul de rectificare bugetara, drept principalul generator al deficitului de cont curent, context in care deprecierea leului nu ar ajuta la corectarea dezechilibrului extern, ci simpotriva."Daca cifra este 4,4, terminam discutia cu cursul de schimb. Ce rost are, cand 80% din deficitul extern vine din deficitul fiscal? O sa apara discutii ca ajutam guvernul. Lucram cu orice guvern pe care il da tara", a spus Isarescu.