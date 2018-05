Isarescu explica decizia BNR de a majora dobanda cheie. Despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de par

LIVE TEXT

Potrivit guvernatorului BNR, noul scenariu al prognozei privind inflatia arata ca aceasta va mai creste usor, iar apoi se va plafona in urmatoarele luni."In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2018, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Noul scenariu al prognozei reconfirma perspectiva cresterii usoare si a plafonarii ratei anuale a inflatiei pe parcursul catorva luni deasupra intervalului tintei, urmate de revenirea acesteia la finalul anului curent in apropierea limitei superioare a intervalului. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria anticipata a ratei anuale a inflatiei se mentine pe coordonate cvasi-similare celor din prognoza precedenta.Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei provin in principal din partea preturilor administrate, a conditiilor de pe piata muncii si a evolutiei viitoare a pretului international al petrolului. Relevante sunt si ritmul cresterii economice si dinamica inflatiei in zona euro si, implicit, conduita politicii monetare a BCE si a bancilor centrale din regiune", a declarat Mugur Isarescu. BNR a decis luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la nivelul de 2,5% pe an, incepand cu data de 8 mai 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor.Este a treia majorare din acest an a dobanzii de politica monetara. In ianuarie a crescut de la 1,75% pe an la nivelul de 2% pe an , iar in luna februarie a fost majorata iar la 2,25% - Rata anuala a inflatiei a continuat sa creasca in luna martie 2018, pana la 4,95 la suta, nivel conform celui prognozat, de la 4,72 la suta in luna anterioara.- Plusul de ritm a fost generat preponderent de actiunea factorilor pe partea ofertei, mai cu seama de majorarea pretului combustibililor, dar si de componenta de baza a inflatiei CORE2 ajustat, a carei rata anuala si-a continuat ascensiunea pana la 3 la suta in luna martie, de la 2,9% in februarie.- Avansul indicelui CORE2 ajustat reflecta presiunile din partea excedentului de cerere agregata din economie, majorarea costurilor de productie (forta de munca, utilitati), unele influente ale dinamicii cursului de schimb al leului, dar si continuarea ajustarii ascendente a anticipatiilor inflationiste pe termen scurt.- O traiectorie similara a urmat rata medie anuala a inflatiei, care a urcat in luna martie la 2,5 la suta, de la 2,1% in februarie; calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum, rata medie anuala a crescut la 1,9 la suta, de la 1,6% in februarie.- Datele revizuite privind cresterea economica indica o decelerare usor mai pronuntata decat cea publicata anterior pentru trimestrul IV 2017, dinamica sa anuala ramanand totusi robusta, la 6,7 la suta (fata de 6,9 la suta initial). Conditiile monetare au continuat sa-si atenueze caracterul acomodativ in luna aprilie, in contextul cresterii cotatiilor relevante ale pietei monetare si al relativei stabilitati a cursului de schimb al leului. BNR a intarit controlul asupra lichiditatii din sistemul bancar, initiind la mijlocul lunii operatiuni de atragere de depozite la termen, la rata dobanzii de politica monetara, cu alocare integrala. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria anticipata a ratei anuale a inflatiei se mentine pe coordonate cvasi-similare celor din prognoza precedenta.- Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei provin in principal din partea preturilor administrate, a conditiilor de pe piata muncii si a evolutiei viitoare a pretului international al petrolului. Relevante sunt si ritmul cresterii economice si dinamica inflatiei in zona euro si, implicit, conduita politicii monetare a BCE si a bancilor centrale din regiune.- Pe baza datelor disponibile in acest moment, Consiliul de Administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an de la 2,25% pe an.- Deciziile Consiliului de Administratie al BNR au ca scop asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu, intr-o maniera care sa contribuie la realizarea unei cresteri economice sustenabile si in conditiile prezervarii stabilitatii financiare.- A fost o discutie serioasa, pe teme serioase. Am discutat despre temele din cele doua scrisori. Le-ati vazut si dumneavoastra.- Discutiile sunt normale. Dansii spun ce vrea votul popular, noi spunem ce vrea economia. Noi lucram cu pietele, ei lucreaza cu sondajele de opinie. Meseria noastra nu este usoara, este grea.- In esenta, armonizarea suna bine. Nu ne-am luat niciodata de par, a fost mai degraba un razboi mediatic. Ne-au durut unele declaratii.- Nu spun ca suntem intr-o armonizare totala acum, dar suntem mai bine.- Klaus Iohannis a avut o declaratie foarte buna in urma cu doua zile, a spus ca asta isi dorea, sa ne intalnim (BNR si Guvernul - n.red). Noi am fost la Parlamentul Romaniei, la presedintele Camerei, orice alta interpretare este eronata. Nu am fost in Kiseleff, am fost in Parlament.************Rata dobanzii de politica monetara (RPM) reprezinta rata dobanzii utilizata pentru principalele operatiuni de piata.Cand aceasta coboara, creste oferta de bani, politica monetara este considerata expansiva si actioneaza ca un stimul pentru economie, bancile comerciale, populatia si companiile beneficiind de rate mai mici ale imprumuturilor.Totodata, atunci cand rata dobanzii creste, scade oferta de bani, politica monetara este considerata restrictiva, accesul la credite este ingreunat din cauza majorarii ratelor, consumul populatiei si al intreprinderilor scade, ceea ce duce la temperarea cresterii economice.