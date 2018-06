Isarescu: Nu ne-a trecut prin cap sa jucam aurul la pacanele, cum sugera un personaj

Ce spune despre nivelul dobanzii de politica monetara

Guvernatorul BNR a prezentat, vineri, un raport anual al institutiei.La 31 mai 2018, rezerva de aur administrata de BNR s-a mentinut la 103,7 tone, iar valoarea totala a rezervelor internationale (valute plus aur) era de 36,842 miliarde de euro.Potrivit unor discutii purtate in ultimele luni in media, BNR ar trebui sa valorifice mai eficient rezerva de aur. Isarescu insa considera ca asemenea operatiuni ar fi fost prea riscante si ar fi reprezentat o forma de instrainare a rezervei nationale."Plasarea aurului in operatiuni de arbitraj sau de tip speculativ ar implica un risc de contrapartida, iar acesta a crescut odata cu criza globala.O eventuala valorificare, prin operatiuni, cum s-a sugerat in unele discutii in presa si in televiziuni, ar implica o forma de instrainare, chiar daca ar ramane depozitat la Banca Angliei. Noi, conducerea Bancii Nationale, nu am considerat ca, intr-o asemenea perioada, este bine sa avem asemenea operatiuni (...) . Nu ne-a trecut prin cap sa jucam aurul la pacanele, cum sugera un personaj", a afirmat Isarescu.Guvernatorul a subliniat ca, in perioadele de turbulente economica sau geopolitica, creditorii externi tind sa considere ca doar aurul din strainatate poate constitui o garantie reala pentru un eventual imprumut, avand certitudinea respectarii standardelor internationale de calitate si puritate.Totodata, guvernatorul a precizat caIn legatura cu nivelul dobanzii de politica monetara, Isarescu considera ca acesta a fost unul optim, iar un nivel mai ridicat ar fi incurajat intrarea de capitaluri speculative."S-a scris in presa ca am lasat dobanzile foarte jos, sub rata inflatiei, ca sa atragem populatia sa ia credite pentru ca apoi..., deci un fel de pacaleala. N-am facut-o noi, a facut-o toata lumea.Noi chiar nu am avut dobanzi negative, nici la depozite, nici pe piata monetara. Dar inflatie negativa am avut. S-a ridicat intrebarea aceasta: de ce nu ati tinut dobanzile sus? Chiar daca am fi vrut, nu puteam. Daca tineam dobanzile mai sus pe piata monetara, se aprecia leul, intrau capitaluri speculative, intram in alta belea. Se deteriora mai mult contul curent", a spus Isarescu.Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,053 miliarde euro in primele patru luni ale acestui an, cu 15% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor BNR.BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an.