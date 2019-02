Isarescu participa alaturi de Timmermans la cel mai mare eveniment anual pe teme politice al UE

Ziare.

In deschiderea evenimentului vor sustine un discurs Mugur Isarescu si presedintele CEPS, fostul comisar Joaquin Almunia.Ulterior, potrivit agendei evenimentului , va lua cuvantul si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Tema Ideas Lab din acest an o reprezinta problemele actuale cu care se confrunta Uniunea Europeana.Maine vor sustine discursuri fostul premier italian, Paolo Gentiloni, Andreja Metelko-Zgombic, secretar de stat in Croatia, si premierul Suediei, Fredrik Reinfeldt.I.O.