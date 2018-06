Isarescu: Perioada dobanzilor foarte scazute s-a incheiat. Asta inseamna normalizare

Ziare.

"Nu putem pierde din vedere ca ne aflam la debutul unei perioade de normalizare a dobanzilor, s-a terminat perioada dobanzilor scazute si foarte scazute.Asteptam sa gasim o definitie a acestui proces de normalizare - dobanzi real pozitive, care este tempo-ul cu care se va reveni. Sunt intrebari pentru care nu am gasit raspuns. Pentru noi e clar ca suntem la sfarsitul unui ciclu de dobanzi negative si scazute care vor ajunge pozitive, daca asta inseamna normalizare", a spus Mugur Isarescu.In ceea ce priveste ROBOR-ul din acest moment, guvernatorul BNR considera ca nu isi au rostul comparatiile cu nivelul din anii anteriori, cand se afla la un minim istoric. Potrivit lui Mugur Isarescu, dobanzile in Romania sunt in continuare foarte mici in comparatie cu alte tari."Comparatii care se fac la ROBOR, nivelul din prezent cu cel din trecut, ca sunt noi recorduri, nu isi au rostul. Dobanzile in Romania sunt in continuare scazute si nu stim unde se va incheia noul ciclu.Trebuie sa vedem realitatea. Nu suntem picati din cer si nu traim izolati de ceea ce se intampla in lume. Atat cei care iau credite, cat si cei care dau trebuie sa evalueze bine si sa nu mai traim momente periculoase prin care am trecut", a mai spus Isarescu.FMI a dat, marti, publicitatii un raport in care au fost prezentate vulnerabilitatile sectorului financiar romanesc.Mugur Isarescu a explicat ca la realizarea raportului au participat si reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei, iar documentul a fost aprobat in unanimitate de Consiliul de Administratie."Nu este un raport despre previziuni, ci un raport care evalueaza riscuri. FMI considera stabilitatea financiara un bun public. Noi am mai spus ca stabilitatea financiara este ca sanatatea - iti dai seama de importanta ei abia atunci cand n-o ai. Ne-am dat acordul pentru publicarea nu doar a raportului, ci si a notelor tehnice suplimentare, considerand ca transparenta e foarte importanta", a precizat Isarescu.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, se afla joi la nivelul de 2,90%, cel mai mare din acest an si, totodata, cel mai mare din 13 octombrie 2014, cand a fost 2,92%.Amintim si ca, in luna mai, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la nivelul de 2,5% pe an, incepand cu data de 8 mai 2018. Asta inseamna ca s-au scumpit creditele romanilor.