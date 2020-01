Isarescu se pronunta impotriva majorarii pensiilor cu 40%: Sa avem grija daca nu vrem sa ratacim 40 de ani prin desertul financiar

Ziare.

com

"Este consens ca trebuie sa creasca pensiile, problema este procentul, asta e singura discutie. Eu nu cred ca trebuie sa faci obsesii pe cifre biblice.Sa avem grija daca nu vrem sa ratacim 40 de ani prin desertul financiar. Hai sa fim seriosi! Exista doar o solutie, una politica. Cand economia creste cu 4%, nu poate sa creasca ceva cu 40%, mai ales nu e ceva marginal. Cata filosofie trebuie sa facem?... dar e o decizie politica, pana la urma", a declarat, miercuri, Isarescu intr-o conferinta de presa.Guvernatorul BNR a precizat ca banii nu pica din cer si ca nu sunt bani atat timp cat "avem deficite".Isarescu a vorbit si despre masura Guvernului de a interzice cumularea salariului de la stat cu a pensia, spunand ca el va alege pensia."Am fost ales de Parlament si, daca se decide acest lucru, am sa aleg pensia, pana la terminarea mandatului", a precizat Isarescu.Pensiile romanilor vor creste semnificativ in anul 2020, potrivit prevederilor Legii pensiilor, adoptata de Parlament in luna iunie si promulgata ulterior de presedintele Klaus Iohannis Amintim ca deputatul USR Claudiu Nasui a analizat bugetul pe 2020 si a evidentiat faptul ca cea mai mare parte din cheltuielile statului se vor duce in acest an pe asistenta sociala si salarii, iar doua treimi din asistenta sociala sunt pensiile. Deputatul a avertizat ca, desi cei mai multi bani se vor duce pe plata pensiilor, acestea cresc cu 24% (e vorba de bugetul pe intreg anul 2020, cresterea fiind de fapt de 40% din septembrie).