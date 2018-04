Isarescu spune ca a raspuns la scrisoarea lui Dragnea: Nu o sa dau amanunte. Nu impingeti prea mult lucrurile, suntem in Saptamana Mare

Ziare.

El a spus insa ca nu vrea sa dea detalii din acest raspuns, pentru ca Dragnea anuntase ca va da publicitatii scrisoarea respectiva "Noi - Consiliul da Administratie - BNR - actionam in baza unui mandat. Si oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat si un dialog verbal, cu partidele de Opozitie, iar presedintele Camerei Deputatilor a preferat calea scrisa. I-am raspuns, tot pe cale scrisa.El a spus ca va da publicitatii acest raspuns, deci n-o sa va dau amanunte din scrisoare. Nu impingeti prea mult lucrurile, ca suntem in Saptamana Mare", a spus Mugur Isarescu, raspunzand unor intrebari insistente din partea jurnalistilor, la briefing-ul de presa de dupa sedinta de politica monetara a conducerii BNR, informeaza Mediafax Amintim ca, in luna februarie, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu , pentru a obtine cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei."Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator cu niste puncte de vedere adunate de la mai multi specialisti si din partea mea. Si vreau sa primesc niste raspunsuri. Nu vreau sa discut acum pe genunchi, pentru ca e un subiect foarte important. As vrea sa vad si care a fost implicarea BNR in asta, pentru ca este o chestiune foarte serioasa", a adaugat Dragnea.Saptamana trecuta, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a participat in Comisia Economica si de Industrii de la Senat la discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei. Senatorii PSD nu au participat insa la dezbatere.Ulterior, Dragnea a negat faptul ca ar fi fost un boicot al social democratilor, afirmand ca "BNR este sprijinita": "Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg ca e stabilitate, ca e acelasi guvernator".