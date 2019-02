Isarescu acuza un atac jalnic asupra BNR: S-a sarit la gatul nostru. Aceasta propaganda de doi bani nu mai merge

LIVE TEXT

am asistat la un atac jalnic asupra BNR, inclusiv cu invective ca nu suntem patrioti

S-a sarit la gatul BNR in ceea ce priveste cursul valutar, intr-o maniera total neresponsabila

Aceasta propaganda de doi bani nu mai merge.

lupta domnul consilier cu ROBOR-ul de dimineata pana seara de nici nu mai stie despre ce vorbeste. Dansul nu se comporta ca un economist

in mod public declar ca domnul Valcov nu poate vorbi in numele BNR

niciun damf de Valcov in aceste documente

Guvernatorul BNR s-a aratat foarte deranjat de afirmatiile facute de Valcov, la finalul lunii ianuarie, cand a spus ca economistii Bancii Centrale nu coboara nivelul ROBOR din cauza ca "nu sunt suficient de patrioti".Totodata, Isarescu spune ca incepand cu finalul anului 2018, BNR se confrunta cu un atac jalnic."Pe la sfarsitul anului si inceputul acestui an, inclusiv cu invective ca nu suntem patrioti. (...)Chiar daca au cerut prin postari caraghioase sa fie cursul fix, asta nu se poate. Dar va dati seama cat de porniti erau sa atace BNR", a declarat Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a criticat toate declaratiile facute in ultima perioada de Darius Valcov precizand ca "impanzeste televiziunile" si "face declaratii iresponsabile", "nu se comporta ca un economist", "se lupta cu ROBOR-ul de dimineata pana seara de nici nu mai stie despre ce vorbeste", "nu citeste rapoarte BNR, nici macar titlurile".Mugur Isarescu a explicat iar cum functioneaza ROBOR-ul si a precizat ca se doreste ruperea in totalitate a taxei pe activele bancare de acest indice, care are alte scopuri.- Raportul a fost efectuat in noiembrie - ianuarie, a fost discutat in cateva sedinte si aprobat in ultima sedinta a Consiliului de Administratie.- Oamenii nostri sunt oameni care ar putea lucra in orice banca din Europa, sunt oameni foarte buni. Este o precizare necesara, pentru ca dansii au avut o frustrare. M-au intrebat: "Noi pentru cine lucram? Pentru ca ni se spune ca suntem lipsiti de patriotism". Le-am spus sa nu ia in considerare aceste declaratii.- Formulari din acestea ca se joaca cineva cu dobanzile, ca le manipuleaza, sunt mai mult decat periculoase. Pot fi taiate de la radacina cu o simpla privire catre teancul de rapoarte. Este dureros ca multi nici nu le citesc si ies in presa si fac diverse acuzatii.- Rata de inflatie a reintrat in linie cu prognoza noastra. In anul trecut, obiectivul principal al BNR a fost atins dupa o evolutie care prin vara ne descuraja si pe noi. Am avut o politica corecta, bine echilibrata si am ajuns la acest rezultat. Ne-au ajutat si cativa factori externi, cum ar fi declinul puternic al costului titeiului.- BNR a crescut de la 2,9% la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru 2020.- Cursul a fost relativ stabil, in ultima parte a anului a fost o variatie de 0,1-0,4%.- Pe la sfarsitul anului si inceputul acestui an,- Nu avem elemente noi fata de prezentarea anterioara in ceea ce priveste inflatia. BNR si-a atins obiectivul de stabilitate a preturilor. Preturile pe care noi le putem controla au stat in tot anul in intervalul de variatie.- Ne-a ajutat scaderea pretului la combustibil, dupa cum spuneam, mai exact a pretului titeiului.- Avem o evolutie buna a preturilor produselor agro-alimentrare, este de salutat. A fost un an agricol bun.- Cursul de schimb a fost foarte stabil. Ne-am ajutat de el ca sa pastram anticipatiile inflationiste. Existau riscuri, dar nu s-au materializat.- Multi considera ca facem aici scamatorii, daca nu intelege cineva, noi explicam.- Se tot fac comparatii cu tarile vecine. S-a accentuat obiceiul prost, vine cineva la TV si face o comparatie cum ii place, ia indicatorul care ii convine si spune "ce bine sau ce rau este".. Chiar daca au cerut prin postari caraghioase sa fie cursul fix, asta nu se poate. Dar- Exista obiceiul prost, manipulator, de a lua niste cifre aiuristice si iesi cu ele la TV. Ce ne facem daca se intampla ca in Ungaria, Polonia, Cehia? Uitati-va ce variatii au existat acolo.- Din cauza OUG 114 s-au intamplat aceste variatii ale cursului si din cauza declaratiilor celor care nu stiu ce si cu cine vorbesc.- Suntem pentru cresterea consumului, dar atentie la dozaj! Ce se doreste, sa ne facem ca nu vedem cifrele? Acestea arata clar ca s-a dat prea mult in economie.- Adancirea deficitului de cont curent este cauzata de cresterea importurilor bunurilor de consum. Se vede si pe strada, sunt mai multe masini decat capacitatea autostrazilor.- Am citit azi un individ scria ca am pierdut un miliard. Chestia asta sa o practici la nivelul unor reprezentanti ai Guvernului este inadmisibil.- Exista o dorinta a consilierului economic al premierului sa aiba grija de bunastarea romanilor si cere asta Parlamentului, Guvernului. Si pentru asta ne cere sa reducem dobanzile. Ia uite cine solicita asta, si chiar imperativ.- Pai sa vina cu o OUG si sa spunem sa traiasca romanii mai bine, ca daca nu le punem o taxa.- Increderea consumatorilor arata ca o anumita corectie are loc. Ca are loc intr-un an electoral, asta este.- Avem un declin prelungit al investitiilor.Nu s-au facut investitiile, ca si cum tara asta e neputincioasa, nu poate sa faca nici macar un km de autostrada. Deci suntem cu investitiile cam jos.- S-a creat ideea ca dobanzile sunt artificiale, manipulate, maine incercam sa clarificam acest lucru la Parlament. Acum vad ca se merge la ce s-a intamplat in 2015. Vom prezenta si datele de atunci.- O buna parte a publicului a inteles ca arma principala a acestei institutii este dobanda si, daca vine cineva si o blocheaza prin OUG, ce se intampla? Creste inflatia.- Deocamdata lucrurile stau bine in Romania, inflatia este sub control, avem anticipatii stabile. Dar vrem neaparat sa le deterioram prin discursuri care nu isi au rostul.. Dar noi constatam ca nu ne place increderea in BNR.- ROBOR-ul a ajuns marele dusman.- Mai avem de discutat cateva lucruri, mai ales dintre cele introduse de consilierul economic al premierului.- Sa vina sa discute cu copiii astia (angajatii BNR - n.red.), pe care ii face asa si pe dincolo si spune ca nu sunt patrioti.- Dansul mai spune ca de ce nu am coborat rata de politica monetara cand inflatia a fost scazuta. Nici altii nu au scazut. In Ungaria a ramas la fel, chiar daca inflatia a fost negativa.- ROBOR-ul a devenit un inamic al Romaniei si. Mai mult, vorbeste in numele nostru. Nu stii nici tratatul unional? Acolo scrie ca nici nu avem voie sa primim sugestii si el ne spune sa reducem dobanda de politica monetara, sa contribuim la bunastarea romanilor.- De unde ideea ca asta e singura misiune a bancilor? Sa dea credite ieftine? Mai e o chestiune. Toata discutia cu ROBOR s-a bazat pe o prezentare falsa. Vezi, doamne, ROBOR se calculeaza pe baza unor cotatii manipulate. Am explicat ca nu au cum sa fie manipulate. O asemenea acuza trebuie probata.- Cotatiile sau tranzactiile nu au ca scop si nu au nicio legatura cu creditul acordat populatiei.- Vine domnul consilier si ne explica despre ROBOR, facand comparatii cum creste pretul la cartof. Nu s-a inteles nimic, o comparatie total nereusita.- Inainte de a veni cu acuze, nu este mai normal sa vii la o institutie a statului si sa discuti, sa spui ca nu ai priceput? Te duci in presa cu acuze, sunt lucruri deplasate.- Dansul (Valcov - n.red) nici ca se opreste. E o lista a unei agentii internationale cu perlele domnului consilier. A spus pentru Bloomberg ca ROBOR-ul trebuie setat. M-au intrebat si pe mine, le-am spus ca nu stiu ce setare poti sa ii faci acestui indice. El e un algoritm, e calculat de o agentie internationala. Poate o sa spuna acum ca il lasam pe mana strainilor.- Am facut aceasta prezentare si. Sincer sa fiu, nici nu stiu in numele cui vorbeste. Vad ca dansul vorbeste si in numele Guvernului, si in numele Parlamentului.- Am semnat in aceasta dimineata o declaratie cu drumul de parcurs al Romaniei catre aderarea la Zona Euro. Declaratia va fi semnata si de premier, de presedintele Academiei, de vicepremier. In ea nu este insa nicio idee a consilierului, nu e. Aderarea Romaniei la zona euro n-are nimic de-a face cu declaratiile lui Valcov.- L-am rugat pe domnul Lazea sa faca o selectie cu confuziile facute de domnul Valcov si sa formulam niste raspunsuri. Poate le citeste, pentru ca rapoartele sigur nu le citeste. Altii mai citesc macar titlurile, el nu citeste nici macar atat, va garantez asta dupa modul in care vorbeste.- Mi s-a indicat sa avem cursul fix ca in Bulgaria si apare asta pe site-ul partidului de guvernare. Cu cine a discutat cand a pus acest lucru pe site? Chiar atat de prost informat e dansul?- Sau alta intrebare. Cand a spus despre vanzarea de rezerva, si-a dat seama ce a spus? O vindem pe nasturi?- Pentru ca s-a vorbit de patriotism, ma simt si eu atacat de aceasta afirmatie a consilierului economic al premierului. Eu salut iesirea publica a circa 50 de economisti cu un material solid, bine documentat, in care se cere, de catre economisti, oprirea OUG 114. Eu cred ca domnul Valcov nu ii considera si pe ei lipsiti de patrotism, asa ca sa discute cu ei, poate intelege ceva. Eu ii salut si ii felicit pentru ce au scris.- Vrem sa discutam cu Ministerul de Finante, dar sa nu fim interferati de domnul Valcov, despre OUG 114, iar solicitarea noastra este ruperea taxei in totalitate de indicele ROBOR.- Am vorbit cam mult azi, dar m-am pregatit pentru maine. Daca mai aveti intrebari.- Noi ne-am inteles foarte bine, am facut un document impreuna. Dar nu stiu in numele cui vorbeste domnul Valcov. Guvernul are tot dreptul sa impoziteze, dar hai sa vedem cum o facem. Nu stiu care a fost urgenta in prag de Craciun. Dansul a facut-o si altii au semnat-o. Ni s-a cerut apoi un studiu de impact, l-a facut domnul vice Florin Georgescu. A spus domnul consilier ca "ati vazut ca nu a plecat nicio banca din tara?". Pai cum sa declari asa ceva?- Eu nu am primit nici cat negrul de sub unghie reactii pozitive. Inteleg ca e an electoral, cred ca nu e simpla situatia pe care si-au creat-o singuri, dar nu e treaba noastra.- Nu l-am primit, nu il comentez.- Se poate schimba, inclusiv denumirea. Dar aceasta este o abordare serioasa? ROBOR nu are treaba cu creditul acordat populatiei, am mai spus. E legat de o piata extrem de sensibila. S-a creat aceasta psihoza cu ROBOR-ul.- Vad ca tot ce gasesti la Piperea si Isar gasesti si la Valcov. Dansul nu se refera decat la ROBOR si BNR. Avem lucruri importante de aparat, tin de stabilitatea cursului, toate aceste declaratii ne creeaza probleme.- E chiar radicala. Bine ca ati inteles ca e foarte radicala. Este vorba de iesirile repetate care creeaza confuzie. Eu imi dau seama de grotescul in care a intrat BNR cu acest conflict. Imi cer scuze pentru stilul mai dur in care am vorbit azi, dar nu mai putem discuta in termeni tehnici, pentru ca nu se inteleg. Din aceasta cauza, azi a trebuit sa fiu mai direct. E o avalansa la toate televiziunile de declaratii care provoaca riscuri.Va doresc sa aveti o zi buna si sa aveti incredere!************************Potrivit datelor publicate in luna ianuarie de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in decembrie 2018 la 3,27%, de la 3,43% in noiembrie , in conditiile in care gazele naturale s-au scumpit cu 16,61% fata de aceeasi luna a anului 2017.In decembrie 2018, fata de aceeasi luna a anului 2017, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,10%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 3,75%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,44%.Fata de decembrie 2017, printre cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in decembrie 2018, la cartofi (39,64%), alte legume si conserve de legume (23,46%), transportul aerian (23,44%), serviciile postale (21,54%) si gaze naturale (16,61%).