LIVE Riscurile pentru inflatie sunt masurile fiscale si nefinalizarea bugetului. Marti mergem in Parlament

Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei sunt legate de noul set de masuri fiscale si bugetare intrate in vigoare de la 1 ianuarie, precum si de nefinalizarea proiectului de buget

Zmafir spune ca Isarescu e obligat sa vina la audieri in Parlament

BNR a stabilit azi sa mentina rata de politica monetara la 2,50% pe an , pentru a sasea sedinta consecutiv.Ramane de vazut daca Mugur Isarescu va face si alte declaratii, tinand cont de faptul ca senatorul ALDE Daniel Zamfir il chemase azi pe guvernatorul BNR, la audieri in comisiile reunite de buget ale Parlamentului . Invitatia era pentru ora 11.00, fix la ora la care a avut loc sedinta de politica monetara.A fost a doua invitatie lansata de Parlament, Isarescu neparticipand la audierea anterioara in Comisia economica a Senatului.- Rata anuala a inflatiei IPC a continuat sa scada in luna decembrie 2018 pana la 3,27 la suta, de la 3,43 la suta in noiembrie, consolidandu-se in interiorul intervalului de variatie al tintei stationare. Astfel,- pe fondul dinamicii cotatiei petrolului pe pietele internationale -, compensata partial de cresterile consemnate pe segmentul legumelor si fructelor si al produselor din tutun.- Datele revizuite privind cresterea economica in trimestrul III 2018 confirma accelerarea dinamicii anuale a PIB real, la 4,4 la suta, de la 4,1 la suta in trimestrul anterior, exclusiv pe seama cresterii mult peste asteptari a productiei agricole. Pe partea cererii, se observa contributia majoritara la cresterea PIB a variatiei stocurilor, urmata de cea a consumului gospodariilor populatiei, cu sprijinul crescut al autoconsumului si al achizitiilor din piata taraneasca, precum si aportul negativ al formarii brute de capital fix.- Exportul net si-a marit contributia negativa la dinamica PIB fata de datele precedente, pe fondul incetinirii mai pronuntate a cresterii exporturilor de bunuri si servicii fata de cea aferenta importurilor. Impreuna cu deteriorarea balantei veniturilor primare si a celei a veniturilor secundare, aceasta- Cotatiile relevante ale pietei monetare interbancare si ecartul lor pozitiv fata de rata dobanzii de politica monetara au reintrat pe o panta usor crescatoare la mijlocul lunii ianuarie 2019, iar- Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat azi Raportul asupra inflatiei, editia februarie 2019. Noul scenariu al prognozei reconfirma, la valori chiar usor inferioare celor anticipate anterior, urmata de urcarea si mentinerea acesteia usor sub limita superioara a intervalului tintei, pana la finele orizontului prognozei.- In sedinta de astazi, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment,- Totodata, a decis mentinerea la 1,50 la suta pe an a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit si la 3,50 la suta pe an a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) . De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Institutia e solida, de aceea mergem tot Consiliul de Administratie la Parlament, sa aratam ca institutia nu e o singura persoana, suntem foarte multi.- Vad iesirea greu. Vreti sa va spun ca iesim usor?- Asta e arirmetica. Ne apucam sa invatam tabla inmultirii? Eu pot sa spun ca Ministerul de Finante a dat ROBOR-ul in jos si apoi l-a ridicat. Dar pot sa fac asta Romaniei?- Nu am stiut unde sa ma duc. NU stiam la care studio de televiziune sa ma duc. Acum avem o invitatie oficiala semnata.-Cu atata galagie putea sa se duca mai departe. Nu stiu cine a creat tensiunea aceasta.- Eu nu cred ca a spus dansul asa. Nu am de unde sa stiu si nu stiu in ce context a spus daca spus si nu stiu in ce stare era dansul la acea vreme. S-a facut o propaganda daca bancile se inteleg intre ele se cartelizeaza. Nu este asa.Ministerul de Finante, mare jucator, nu a mai facut plati, ci a incasat. A luat banii clientilor bancilor care si-au platit taxele si impozitele. Este ceva anormal? Nu este. A disparut lichiditatea din piata si au crescut dobanzile. E vreo intelegere malefica? Nu.- Categoric da. Pe 12 am hotarat sa mergem tot Consiliul de Administratie. In sfarsit am primit o invitatie valabila. Cateodata ma mir, in anii '90 nu se discuta asa, erau anumite retineri, anumita decenta in discursul public. Si erau mai multe cunostinte.- Cu domnul ministru am spus ca ne vedem pe 18 la Comitetul de Macrostabilitate. Cu Guvernul nu avem nimic planificat.Senatorul ALDE Daniel Zamfir a afirmat ca prezenta lui Mugur Isarescu la audierea in comisii este obligatorie, invocand un articol din Regulamentul Senatului.In replica, Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a spus ca guvernatorul BNR nu poate participa la audiere."Le multumim pentru invitatie. De un an de zile, BNR a anuntat insa ca joi, 7 februarie 2019, la ora 11:00, este sedinta de politica monetara. Sunt convins ca din respect pentru activitatea BNR, se va gasi alta data.Sunt sedinte cu impact pe pietele internationale si de aceea programul este public de un an de zile si anuntat pe site-ul bancii si la fiecare sedinta de politica monetara", a spus Suciu.A fost a doua invitatie lansata in acest an de un reprezentant al Parlamentului, acelasi Zamfir, Isarescu neparticipand la audierea anterioara in Comisiile economice si de buget-finante a Senatului, programata pentru marti 29 ianuarie.Mai exact, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, au fost invitati, pentru 29 ianuarie, de catre presedintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, la audieri, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR, in fata Comisiilor reunite economica si de buget-finante a Senatului.Niciunul dintre cei doi nu au participat la audierile comisiei parlamentare. Isarescu a invocat faptul ca invitatia nu a respectat procedura - Zamfir a semnat atat pentru el, cat si pentru presedintele Comisiei de buget finante. Chiritoiu a invocat faptul ca are un program incarcat.