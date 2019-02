Mugur Isarescu se intalneste luni cu Orlando Teodorovici

Ziare.

com

Intalnirea va avea loc, la solicitarea BNR si intr-un cadru institutional precis, la Ministerul Finantelor, dupa mai multe incercari nereusite ale lui Orlando Teodorovici - cu invitatii lansate in spatiul public - si ale senatorului Daniel Zamfir - care l-a chemat pe Mugur Isarescu in Comisia Economica din Senat, fara succes.Guvernatorul BNR a fost invitat sa participe la o discutie din Comisia Economica din Senat, martea trecuta, de catre senatorul ALDE, insa Banca Nationala a declinat invitatia."Se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir", a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu."BNR este deschisa la dialog, la clarificarea chestiunuilor in discutie bineinteles si in Parlament si consider ca se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir, care sa nu plece de la un sir de fake news-uri lansate fara probe", a mai precizat acesta.La intalnirea de marti a venit insa Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, care a precizat ca participa "din respect pentru persoanele care au credite in lei si sunt afectate in mod direct si din respect fata de Parlamentul Romaniei"."Va fi, stiti foarte bine, si o discutie in cadrul Comitetului de National pentru Supravegherea Macroprudentiala, pe 4 februarie, la solicitarea din partea Bancii Nationale. Este adevarat ca am fost surprins de larghetea perioadei pana la care o astfel de discutie sa aiba loc. Daca tot este un subiect foarte important de discutat, ar fi fost deschiderea totala din partea noastra de a avea o discutie chiar mai repede. Este invocata o sedinta extraordinara", a declarat Teodorovici, la momentul respectiv.