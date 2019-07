Noua conducere a BNR va fi votata miercuri in Parlament. Isarescu primeste inca un mandat de guvernator

Noua conducere BNR a primit votul in unanimitate in comisii

Mugur Isarescu va obtine un nou mandat in fruntea BNR, tinand cont ca are si sustinerea PSD si ALDE.Luni, dupa sedinta pe care liderii social-democratii au avut-o cu partenerii de coalitie de la ALDE, presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat care sunt propunerile pentru conducerea BNR.Astfel, premierul a spus ca Mugur Isarescu este, in continuare, sustinut de PSD si ca Florin Georgescu este propunerea pentru functia de prim-viceguvernator, in timp ce pentru viceguvernator propunerea lor ar fi Leonardo Badea."In functie de ponderea in Parlament au fost reprezentate locurile. Am vrut sa avem o abordare corecta. Da, PSD il va sustine pe Mugur Isarescu. In acelasi timp, PSD va avea posturile de prim-viceguvernator, viceguvernator. Florin Georgescu, Leonardo Badea sunt propunerile PSD", a spus Viorica Dancila.In afara de Isarescu, au primit aviz favorabil in unanimitate si Florin Georgescu (PSD) pentru functiile de prim-viceguvernator al BNR si vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Leonardo Badea (PSD) si Eugen Nicolaescu (PNL) pentru a fi membru ai Consiliului de Administratie si respectiv viceguvernator al BNR, si Gheorghe Gherghina (PSD), Cristi Popa (USR), Dan Radu Rusanu (ALDE), Virgil Stoenescu (PNL), Balint Csaba (UDMR), pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al BNR.Anterior acestui vot din comisii, guvernatorul BNR a fost audiat, marti dimineata, in Parlament."Vom indeplini mandatul pe care Parlamentul Romaniei ni-l va incredinta prin votul dumneavoastra si propunerile dvs de astazi si votul in plenul Parlamentului de maine (miercuri - n.red.).Vom duce la indeplinire un program care se bazeaza in primul rand pe aplicarea legii care dirijeaza activitatea Bancii Centrale a Romaniei, pe indeplinirea mandatului pe care il are institutia Bancii Nationale a Romaniei, dar si pe indeplinirea unui obiectiv stabilit in urma colaborarii cu Guvernul Romaniei sub egita Academiei Romane, cu conlucrarea tuturor partidelor politice si cu participarea sindicatelor, confederatiilor patronale si a reprezentantilor societatii civile: programul de trecere a Romaniei sau de intrarea Romaniei in zona euro.Acesta este un program care va schimba in mod esential statutul BNR, odata cu adoptarea monedei euro. Acesta este un program care va schimba partial si mandatul nostru, in sensul ca mandatul nostru se va incadra in mandatul pe care il are Banca Centrala Europeana si acesta este un program care implicit va implica si schimbarea statutului sau legii BNR", a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in Parlament.Mandatul de guvernator al lui Mugur Isarescu expira in aceasta toamna. Isarescu este cel mai longeviv guvernator de banca centrala din lume, ocupand aceasta pozitie din 1990. Anul trecut, Isarescu spunea ca se va retrage in momentul in care ii va expira actualul mandat Florin Georgescu este prim-viceguvernator din 2004, iar Leonardo Badea este presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara din 2017.