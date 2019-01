Teodorovici il cheama pe Isarescu la discutii despre provizioanele bancare: Trebuie sa-mi raspunda unor intrebari

Ziare.

"Am sa ii fac o invitatie domnului Guvernator sa vina la Ministerul de Finante. Dansul (Guvernatorul - n.red.) nu a mai fost de ani de zile la Ministerul de Finante. Am tot fost eu, anul trecut, si in cadrul unor discutii oficiale, dar si in cadrul unor discutii bilaterale., tocmai pentru a evita situatiile care se intampla astazi in zona sistemului bancar. Sa le ascult si doleante, dar sa. Vorbim de. Probabil ca este (o premiera - n. red.) . Este momentul ca domnul Guvernator sa vina si la Finante si sa discutam deschis", a afirmat Eugen Teodorovici, duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3.Ministrul Finantelor Publice a mai sustinut ca, in ultimele zile, a auzit ca sunt presiuni agresive din partea BNR catre banci, pentru a se nu se scadea ROBOR-ul, cel in functie de care este stabilita taxa pe activele financiare ale bancilor, de la inceputul acestui an."Este prima oara cand fac acest lucru (n.red. - cand il invita pe Guvernator) . Domnul Guvernator stie si ceilalti stiu casi nu ma insel", a subliniat Teodorovici.De asemenea, ministrul Finantelor a mai sustinut ca ROBOR ar trebuie sa fie stabilit in functie de tranzactiile care se fac, nu in functie de cotatii."In ianuarie se vor purtain ceea ce priveste modul in care se aplica aceasta ordonanta", a mentionat Teodorovici, referindu-se la OUG nr 114/2018, care include si taxa pe activele financiare ale bancilor.De asemenea, ministrul Finantelor a sustinut ca prefera sa aiba un cost mai mare de finantare, ca stat, "pentru ca voi avea un cost mai mic in piata si voi castiga din efectele de runda a doua, cand vor scadea dobanzile in piata si va creste economia".Ministrul Finantelor a sustinut ca BNR cunostea faptul ca bancile straine scot profitul din tara. "Sunt obligati sa stie. Numai ca si aici inspectia vine din partea Fiscului. Si aici Fiscul trebuie sa stie lucrurile acestea si sa actioneze in consecinta. (BNR-n.red.) are parghii si sa si schimbe lucrurile care s-au intamplat", a punctat Teodorovici.